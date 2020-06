UNDER ANGREP: 10. august i fjor ble Al-Noor moskeen i Bærum angrepet, angivelig inspirert av det dødelige terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand noen måneder tidligere. Om få dager kommer rapporten som har gransket politiets og PSTs håndtering av hendelsen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kilder til VG: Politiet får kritikk etter håndteringen av moské-angrepet

Rapporten fra utvalget som har gransket terrorangrepet mot moskeen i Bærum i fjor skal være kritisk både mot politiet og PST, ifølge VGs opplysninger.

Ifølge flere kilder med innsyn i rapporten, kommer det beskrivelser av svikt i operative innsatsen.

Utvalget skal også være også kritisk til hvordan politiet og PST håndterte en hemmeligstemplet trusselvurdering fra PST før terrorangrepet lørdag 10. august 2019.

At rapporten var gradert, skal ha ført til at innholdet – et varsel om økt høyreekstrem aktivitet – ikke var kjent ut over en engere krets i politiet.

Den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen har ledet evalueringsutvalget, og leverer denne uken en 200 siders rapport på bestilling fra Politidirektoratet, PST og politimesteren i Oslo.

Utvalget har gjennomført nær 100 intervjuer og hatt tilgang til alt av politiets interne lydlogger og sambandstrafikk i terror-døgnet i august i fjor, får VG opplyst.

VG har vært i kontakt med Dalgaard-Nielsen, som ikke vil kommentere innholdet før på en pressekonferanse torsdag, når rapporten blir levert til politidirektør Benedicte Bjørnland, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, og politimester Beate Gangås.

Her kan du lese mandatet for granskingen.

Heller ikke Politidirektoratet eller PST vil kommentere innholdet overfor VG.

21 års forvaring

12. juni i år ble Philip Manshaus dømt til 21 års forvaring med minstetid på 14 år for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum. I moskeen ble ingen personer truffet av skuddene han avfyrte for å ta seg inn.

Manshaus ble overmannet av to medlemmer av moskeen, og deretter overlevert politiet da de kom til stedet. Etter at dommen falt, er Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal tildelt Medaljen for edel dåd av Kongen i statsråd.

TERRORDØMT: Philip Manshaus følges ut av Asker og Bærum tingrett etter domsavsigelsen tidligere i juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Trusselvurdering

I rettssaken tidligere i sommer erkjente den terrordømte gjerningsmannen at han var inspirert av terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch, New Zealand, i mars i fjor da 50 personer ble skutt og drept.

Allerede på forsommeren i 2019 hadde PST, Politiets sikkerhetstjeneste, klar en ny trusselvurdering om terrorfaren i Norge, en gradert, altså hemmeligstemplet, rapport som var oppdatert etter angrepet i Christchurch.

PST advarte eksplisitt mot større aktivitet i de høyreekstreme miljøene.

Trusselvurderingen inneholdt også tydelige bekymringer om risikoen for at «copycats» ville forsøke å etterligne angrepet på New Zealand.

Gjennom interne kanaler ble trusselvurderingen delt med Politidirektoratet og ledelsen i politidistriktene, og med regjeringen. Men den ble ikke offentliggjort, og heller ikke delt med moskeen i Bærum.

Ble nektet å dele

Da Philip Manshaus skjøt seg gjennom dørene og inn moskeen om ettermiddagen lørdag 10. august i fjor, skal PSTs nye trusselvurdering bare ha vært kjent for en mindre gruppe personer internt i politiet.

Ifølge VGs opplysninger skal dette være et av evalueringsutvalgets funn: Polititjenestemenn som hadde kontakten med moskeene, skal ha fått forbud mot å dele innholdet i den oppdaterte trusselvurderingen med folk i moskeene, fordi trusselvurderingen var gradert.

To dager etter terrorangrepet i Bærum, kunne VG avsløre at det fantes en intern trusselvurdering fra PST.

Statsminister Erna Solberg bekreftet samme dag at hun var kjent med innholdet.

Evalueringsutvalget skal også være kritisk til hvordan det ordinære politiet benytter seg av PSTs trusselvurderinger. Et sentralt spørsmål er om trusselvurderingene påvirker politiets prioriteringer, ifølge VGs opplysninger.

GRANSKER: Anja Dalgaard-Nielsen har ledet evalueringen av politiets håndtering av terrorangrepet i Bærum i fjor. Foto: Privat

– Nølende

Rapporten skal også inneholde en svært detaljert tidslinje for politiets interne kommunikasjon under dramaet i moskeen, og med direkte sitater fra politiets lydlogg.

Evalueringsutvalget stiller spørsmål ved hvorfor politiet ikke trykket på den store alarmknappen da de første meldingene om moske-angrepet tikket inn.

Moskeens styreleder Irfan Mushtaq har tidligere fortalt til avisen Utrop at politiets første patruljer opptrådte nølende da de kom til moskeen.

Mushtaq hadde på forhånd varslet politiet på telefon at de hadde overmannet «en etnisk norsk mann». Likevel ble Mushtaq kommandert ned på magen av politiet, og spurt om han var den mistenkte.

Ifølge VGs opplysninger ble ikke politiets skarpe instruks om hvordan man griper inn mot «pågående livstruende vold», iverksatt i moskeen. Denne instruksen ble skjerpet etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Det gikk mange timer før angrepet på Bærum-moskeen ble rangert som en mulig terrorhendelse. I dommen fra tingretten i Asker og Bærum står det at gjerningsmannens plan ikke bare var å drepe flest mulig muslimer, men å destabilisere samfunnet og starte en rasekrig.

