ENSOMT PÅ TOPPENE: Flere vindkraftprosjekter må skrotes hvis utbyggingen ikke er i gang snart. Her er Statkrafts vindpark på Smøla i Møre og Romsdal, som ble påbegynt allerede i 2001. Foto: Gisle Oddstad

Syv nye vindkraftverk kan ryke: – Vi har brukt millioner

Planlagte vindparker med til sammen 231 turbiner står i fare for å skrinlegges. Flere har allerede gitt opp.

Nå nettopp

For ti år siden skulle vindkraft bli det nye industrieventyret. Nå har vinden snudd mange steder.

Motstanderne frykter ødeleggelse av naturmangfold og kritiserer det de mener er udemokratiske prosesser.

Bekymringen når helt til topps: I juni ba Stortinget om at regjeringen ikke gir vindkraftverk på land lengre frist for å komme i gang enn ut 2021. Samtidig vil regjeringen stramme kraftig inn.

I sommer har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslått en rekke søknader om utsettelse.

De vindparkene som ikke er i gang med å bygge ut i år, ligger an til å ikke bli realisert, sier NVE-direktør Rune Flatby til VG.

– Det er ikke så mange prosjekter det nå er realistisk at kan bli realisert innen 2021. Vi vil vurdere det i hvert enkelt tilfelle, sier han.

Mens flere prosjekter har frist eller har fått forlenget frist til 31.12.21, har seks vindkraftverk frist allerede i 2020.

– Vi jublet

Blant selskapene som har fått nei fra NVE er Zephyr.

– Det er en absurd situasjon å være i, sier daglig leder Olav Rommetveit.

Han mener det er umulig å rekke fristen 31.12.20 – fordi selskapet ble pålagt å undersøke hvordan vindkraft ville påvirke den rødlistede uglearten hubro.

– Vi har holdt på med dette prosjektet i 13 år. Så blir prosjektet terminert av Stortinget med et pennestrøk, sier han og fortsetter:

– Vi har brukt millioner av kroner på dette og får ikke bygge selv om undersøkelsene viser at det ikke er hubro innenfor influensområdet til vindparken.

Mens Zephyr vil klage på NVEs avgjørelse til Olje- og energidepartementet, feiret Ragnhild Eidshaug i avslaget.

– Klart vi var glade, vi jublet jo, sier Eidshaug, som har protestert sammen med Folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen.

les også 20 nye vindparker ligger i områder NVE mener er uegnet

– Det holder jo på å skje noe. Motstanden blir bare større og større, det er flere som våkner og ser hvor rasert det blir rundt omkring, sier hun til VG.

Gir opp vindparker

I Tysvær på Haugalandet er Øyvind Hellerslien både daglig leder i Dalbygda vindkraft og grunneier.

– Vi ser det ikke som realistisk at det blir noe utbygging på den konsesjonen som ligger nå. Vi har sett at det ikke er ønsket vindkraftutbygging her, og da har ikke vi lyst til å fronte det lenger, sier Hellerslien til VG.

Selskapet Norsk Vind har fått utvidet frist for vindkraftverk på Faurefjellet i Rogaland og Skorveheia i Agder, men det ser mørkt ut for Moldalsknuten i Rogaland.

– Vi har forståelse for at man ønsker å få til en avklaring for de prosjektene som har ligget lenge uten å bli realisert, sier daglig leder Per Ove Skorpen.

les også Vind eller forsvinn

– Vi har vært heldige og lykkes i realiseringen av mange prosjekter, men vi ser at Moldalsknuten vanskelig er et prosjekt som ligger nært forestående i tid. I så måte er vi innforstått med at dette prosjektet ikke blir realisert.

Også Statkraft har søkt om utvidede frister. De fikk avslag fra NVE for både Kvinesheia i Agder og Remmafjellet i Trøndelag.

– Vi vet ennå ikke hvor realistisk det er å få gjennomført de konsesjonene vi har. Nå bruker vi sommeren på å vurdere mulighetene våre, sier Torbjørn Steen i Statkraft til VG.

– Umulig

Gilja vindkraftverk i Rogaland fikk nei til utvidet frist av NVE, og har sendt en klage til Olje- og energidepartementet.

– Tror dere at dere rekker å få prosjektet i drift innen fristen?

– Nei, det gjør vi ikke, sier Ottar Cato Olsen i Fred Olsen Renewables til VG.

På Andøya i Vesterålen sier Stephan Klepsland i Prime Capital at de har gitt opp håpet om å bygge vindkraftverk på Andmyran.

– Det er umulig innen slutten av dette året, sier han til VG.

NVE innvilget utvidet frist, men avgjørelsen ble påklagd til Olje- og energidepartementet. Der fikk de nei på grunn av ny kunnskap som viser at inngrep i myr fører til store utslipp av klimagasser.

– Det er uheldig med tilfeller som vårt, der man legger opp til ekstraomganger om tilpasninger i konsesjonen, men diskuterer hele konsesjonen på nytt. Det er et dårlig signal til både norske og utenlandske investorer, sier Klepsland og legger til:

– Det har vært et prinsipp i Norge at når konsesjon er gitt, så skal man kunne forholde seg til den.

Publisert: 16.07.20 kl. 13:38

Les også

Fra andre aviser