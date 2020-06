BLE HØRT: Christer Tromsdal har i alle år benektet anklagene om at han sto bak angrepet mot en faglig meddommer i en bedragerisak mot seg selv i 2012. Nå er han trodd av domstolen for andre gang. Foto: Tore Kristiansen

Christer Tromsdal frikjent for dommerangrep

Finansmannen Christer Tromsdal (51) er frikjent for andre gang for å ha hyret inn torpedoer til å skade en meddommer i en straffesak mot seg selv i 2012.

I tillegg er et tidligere gjengmedlem i 30-årene frikjent for å ha tatt på seg oppdraget med å skaffe torpedoene til det aktuelle anslaget.

Det kommer frem i en dom fra Borgarting lagmannsrett som ble offentliggjort onsdag.

– Han er veldig fornøyd. Nå er han frifunnet både i tingretten og i lagmannsretten for alle anklager. Da har to domstoler vært enig med oss i at tiltalen aldri skulle ha vært tatt ut, sier en av Tromsdals forsvarere, advokat Petter Mandt, til VG.

Det var i juni 2012 at to maskerte gjerningsmenn slo seg inn i huset til et eldre ektepar i Vollen i Asker. Gjerningsmennene hamret seg inn i boligen med en blå slegge og gikk etter den eldre ektemannen.

Parallelt med anslaget sto Christer Tromsdal tiltalt for grovt bedrageri i Oslo tingrett.

Politiet mener han ønsket å få saken utsatt og at han derfor hyret inn torpedoer til å skade en meddommer i saken. Denne meddommeren bodde i nabohuset til det eldre ekteparet som fikk uventet besøk.

Politiet mener torpedoene tabbet seg ut og slo seg inn i feil hus.

FORNØYDE: Forsvarerne til Christer Tromsdal, advokatene Petter Mandt og Nikolai Skjerdal, er tilfreds med avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Tore Kristiansen

Dissens

Dommen i Borgarting lagmannsrett er avsagt under dissens. To fagdommere og fire meddommere konkluderte med at Tromsdal skal frikjennes, mens én meddommer falt ned på at han skulle dømmes.

I dommen kommer det frem at flertallet mener at den omfattende bevisførselen trekker i retning av at Tromsdal har en rolle i dommerangrepet.

«(...) men flertallet har likevel kommet til at det strafferettslige beviskravet ikke er oppfylt.», står det i dommen.

Og:

«Det er ikke enkeltstående bevis som klart knytter han til handlingen, og heller ikke de samlede bevisene vurdert under ett, gir etter flertallets syn grunnlag for en tilstrekkelig sikker konklusjon.», står det i dommen.

Ingen tekniske bevis

Domstolen mener det er lite som tyder på at angrepet var et ordinært innbrudd, men at bevisene peker mot et planlagt angrep.

Ingen av gjerningspersonene er pågrepet og siktet i saken, og det er heller ingen bevis som knytter hverken Tromsdal eller det tidligere gjengmedlemmet direkte til en eller flere gjerningspersoner.

«Det er heller ikke bevisført noen kontakt mellom Tromsdal eller

N.N. (eks-gjengmedlemmet) og gjerningsmennene.», står det i dommen.

Det er heller ingen tekniske bevis som knytter de to mennene til selve handlingen, ifølge dommen.

STATSADVOKAT: Stein Vale førte saken på vegne av Oslo statsadvokatembeter. Foto: SCANPIX

Lydopptak

I dommen kommer det frem at det er hovedsakelig vitneforklaringer og lydopptak som knytter finansmannen til dommerangrepet. Lagmannsretten har imidlertid stilt seg tvilende til flere av disse vitneutsagnene.

«En rekke av vitneforklaringene er imidlertid gitt av personer med ulik tilknytning til kriminelle miljøer som alle synes å ha ulike motiver for å involvere seg i saken og gi forklaringer mot Tromsdal.», står det i dommen.

I løpet av etterforskningen og rettsforhandlingene har det både blitt snakket om lydopptak som aldri har dukket opp og lydopptak som har blitt presentert for retten.

«Sentrale opptak som hevdes å foreligge, har aldri blitt funnet, og det er omstendigheter som gir grunn til å reise spørsmål om de har eksistert. De personene som har foretatt de opptakene som er avspilt i saken, har gjennomgående hatt en egen motivasjon for å foreta opptakene.», står det i dommen.

Lagmannsretten mener det er mye som tyder på at dommerangrepet henger sammen med bedragerisaken mot Christer Tromsdal, den etterlyste kunsthandleren Terje Hvidsten og en eiendomsmegler – og deres forsøk på å få saken utsatt, står det i dommen.

«I tillegg er det klare holdepunkter for at det er forsøkt fabrikkert bevis mot Tromsdal i 2015 blant annet da en person meldte seg og hevdet at han var sjåfør ved anslaget i 2012, og at anslaget var bestilt av Tromsdal.», ifølge dommen.

FORSVARER: Advokat Vidar Lind Iversen representerer det tidligere gjengmedlemmet i saken. Foto: Tore Kristiansen

– Ikke overraskende

Advokat Vidar Lind Iversen er forsvarer til det tidligere gjengmedlemmet.

«Tiltalen mot N.N. (eks-gjengmedlemmet) er knyttet opp mot tiltalen mot Tromsdal. Det er ikke grunnlag for å dømme N.N. (eksmedlemmet) når Tromsdal frifinnes.», står det i dommen.

– Det er ikke overraskende, og jeg fornøyd med at også lagmannsretten har sett at det ikke overhode er bevis mot min klient, sier eks-gjengmedlemmets forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, til VG.

Forsvareren stiller også spørsmål ved at statsadvokaten anket den enstemmige frifinnelsen fra tingretten.

Statsadvokaten: Ikke aktuelt med anke

Statsadvokat Stein Vale mener saken er komplisert og med et sammensatt bevisbilde.

– Politiet og påtalemyndigheten har gjort den jobben vi er satt til å gjøre. Jeg konstatere at retten har en annen vurdering av bevisene som ble ført, sier Vale til VG.

Han har nettopp lest dommen og sier at han umiddelbart ikke kan se at det hefter noen feil ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen

– Så slik sett er det ikke aktuelt med noen anke til Høyesterett fra påtalemyndighetens side, sier Vale.

