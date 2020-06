OPPKJØP: Senterpartiet vil at Norge kjøper seg opp i SAS igjen. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Senterpartiet vil at Norge kjøper seg opp i SAS

Marit Arnstad i Senterpartiet mener Norge bør kjøpe seg opp i SAS, slik at det igjen blir et felles skandinavisk flyselskap. Hun tror det kan sikre norske arbeidsplasser.

Norsk luftfart har slitt stort under coronakrisen. Solberg-regjeringen har stilt opp med blant annet en garantiordning for luftfarten og nye permitteringsregler under corona-krisen.

Men det er ikke nok, mener Marit Arnstad.

– Jeg tror det er behov for enda flere tiltak for å sikre norsk luftfart, sier Senterpartiets parlamentariske leder til VG.

Nå mener Arnstad at vi bør tenke grundig på SAS sin fremtid.

– Da er det naturlig å tenke seg at Norge kjøper seg opp i SAS, slik at det igjen blir et fellesskandinavisk selskap, sier Arnstad.

– Den danske og svenske staten tar det ansvaret i dag. Regjeringen solgte seg ut fordi det var gode tider, og argumenterte for at vi ikke trengte å eie SAS. Nå er det kjempekrevende tider. Da bør Norge ta det samme ansvaret som Danmark og Sverige, sier hun.

ÅPNER LOMMEBOKEN: Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Tore Kristiansen

Lik eierandel

Senterpartiet antyder at den norske staten bør kjøpe seg opp til samme nivå i SAS som Danmark og Sverige. Det vil si rundt 14 prosent.

Målet er blant annet å sikre norske arbeidsplasser.

– Vi sikrer finansiell stabilitet for SAS, sikrer hovedkontoret i Skandinavia og sikrer arbeidsplassene i SAS. De er det mange av i Norge, sier Arnstad.

– Så en slags nasjonal dugnad for flytransporten?

– Ja, på en måte. Vi har bidratt for å sikre både Widerøe og SAS sin stilling, slik vi også har bidratt for Norwegian, sier hun til VG.

– Tar stilling etter sommeren

VG har spurt regjeringen, ved næringsminister Iselin Nybø (V), om det kan være aktuelt å kjøpe seg opp i SAS. Senior kommunikasjonsrådgiver Hanne Steensnæs svarer på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Om det blir aktuelt med flere tiltak for luftfarten, eller andre deler av økonomien, vil vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt, skriver hun i en e-post.

VG har også spurt Miljøpartiet de Grønne, som har jobbet hardt for å begrense flyreiser for å redusere klimautslipp. I corona-krisen åpnet de i Aftenposten for å støtte flybransjen, men advarte mot redningspakker til enkeltbedrifter.

Kommunikasjonssjef Nils Mørk i MDG skriver i en tekstmelding at de kommer til å ta stilling til forslaget om å kjøpe seg opp i SAS etter sommeren, og at det er gode argumenter både for og mot.

Norske tiltak for luftfarten Den norske staten har bidratt til å styrke luftfarten blant annet gjennom nye permitteringsregler og ved å stille en garantiordning til rådighet. I tillegg kjøper staten også flyruter fra flyselskapene, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet. – Om det blir aktuelt med flere tiltak for luftfarten, eller andre deler av økonomien, vil vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt, sier senior kommunikasjonsrådgiver Hanne Steensnæs til VG. Vis mer

– Ikke brekkstang

Innenriks luftfart slapp ut rundt 1,3 millioner tonn CO₂ i 2018, ifølge SSB.

I tillegg flyr nordmenn tradisjonelt mye utenlands.

– Flybransjen står for betydelige klimautslipp. Bør staten kjøpe seg inn i et flyselskap?

– Jeg tror det er en feilslutning å bruke coronakrisen som en brekkstang for å løse klimaproblematikken. Vi trenger fly også i fremtiden for å binde regioner og land sammen. I tillegg kan flybransjen bli mer klimavennlig etter hvert, både med bruk av biodiesel og elektrifisering, sier Arnstad.

– Det virker helt meningsløst å ødelegge så stor og viktig infrastruktur og fjerne disse arbeidsplassene uten videre, sier hun.

DISTRIKTSPARTI: Marit Arnstad viste villig frem norske produkter da hun møtte VG i fjor sommer. Foto: Therese Alice Sanne

Usikker prislapp

Da Norge solgte seg ut av SAS i juni 2018, fikk staten knapt 600 millioner kroner for litt under 10 prosent av aksjene i selskapet.

Men i coronakrisen har flere flyselskaper fått juling på børsen. Hele bransjen har slitt på grunn av reiserestriksjoner under pandemien.

– Vi går eventuelt inn i en bransje som sliter. Kaster vi skattebetalernes penger ut vinduet?

– Dette er en investering i infrastruktur og norske arbeidsplasser. Hvis vi ser på investeringen langsiktig kan det også være pengemessig avkastning på dette. Dette er ikke å slenge penger ut vinduet, sier Arnstad.

– Er dette et midlertidig tiltak eller vil dere beholde eierskapet i SAS permanent?

– Senterpartiet var ikke begeistret for at Norge solgte oss ut av SAS. Regjeringens argumentasjon var ideologisk. Den typen strategisk eierskap som dette vil være kan Norge godt ha. SAS klarte seg fint i vårt eierskap i 70 år. Vi ser for oss SAS som et fellesskandinavisk selskap også i fremtiden, sier hun.

Ikke Norwegian

Arnstad sier at Senterpartiet har stilt opp for alle de norske flyselskapene. Hun sier at de sørget for flertall på Stortinget for å bidra for Widerøe og anbudsrutene deres.

Arnstad avviser imidlertid å kjøpe seg opp i Norwegian.

– Norwegian har gjort et valg. De har hele tiden lent seg på private investorer. Det var en linje Norwegian valgte lenge før coronakrisen. Diskusjonen om SAS er om vi skal være der, på linje med Sverige og Danmark, sier hun.

KONKURRENT: SAS og Norwegian har konkurrert på mange av de samme flyrutene innenriks i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: 24.06.20 kl. 15:22

