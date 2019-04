NYE SØK: Hagen-ekteparets hus i Sloraveien. Dette bildet er fra tidligere denne måneden. Foto: Gisle Oddstad, VG

Lørenskog-forsvinningen: Politiet gjør søk i nytt vann

Politiet skal i dag gjøre nye undersøkelser ved eiendommen til Hagen-ekteparet og i Langvannet. I tillegg skal de gjøre søk i et tjern som ikke har blitt undersøkt tidligere.

Oppdatert nå nettopp







I jakten på svar på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen (69) da hun forsvant i oktober i fjor, gjør politiet denne uken nye søk. I tillegg til ytterligere søk ved eiendommen til Hagen-ekteparet, skal de ved hjelp av båt gjøre nye søk i to vann:

Langevannet, hvor politiet også tidligere har gjort søk – og i Vesletjern. Vannene ligger på hver sin side av eiendommen til ekteparet i Sloraveien 4 på Fjellhamar. Langvannet ligger helt inntil eiendommen, mens Vesletjern ligger noen hundre meter unna.

– Det er planlagte undersøkelser som nå gjennomføres. De er ikke utløst av ny informasjon i saken, sier politiinspektør Tommy Brøske.

VG har stilt politiet spørsmål om bakgrunnen for at politiet nå velger å søke i Vesletjern. De henviser til pressemeldingen.

I morgen er det et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen sin. Politiet har tidligere sagt at det ikke har kommet et eneste livstegn fra henne.

VG kommer tilbake med mer

Publisert: 29.04.19 kl. 12:59 Oppdatert: 29.04.19 kl. 13:18