PILOT: Ingrid Gulstuen Krogh trives bak spakene i SAS-maskinen. Men turnusen er så uforutsigbar at det er vanskelig å ha et normalt privatliv. Foto: Privat

Ingrid (28) streiker for å få tid til venner, familie og kjæreste

Kommer det en invitasjon til bryllup eller konfirmasjon i familien, må SAS-pilot Ingrid Gulstuen Krogh (28) vente med å svare til den 15. i måneden før.

– Vi får ikke arbeidsplanen før to uker før den starter. Det gjør fritida uforutsigbar, sier hun til VG.

Fredag morgen ble 1500 SAS-piloter tatt ut i streik. Streiken fortsetter søndag.

– Vi har kansellert 587 flyvninger søndag. Det rammer 64.000 passasjerer. Det gjør vondt. Heldigvis går 292 ruter som planlagt. Det er ikke helt bekmørkt, sier Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS.

Pilot Ingrid Gulstuen Krogh vil gjerne sette seg bak spakene så fort som mulig. Men da må det ligge en endret turnus på bordet.

Vanskelig å planlegge livet

– Jeg streiker for å få en turnus som gjør at jeg kan opprettholde kontakt med kjæreste, familie og venner. For meg handler dette ikke om bonus og høyere lønn, sier piloten med 3 år bak seg i SAS.

Når det kommer en invitasjon til bryllup eller konfirmasjon i familien noen måneder fram i tid, må SAS-piloten vente med å svare til den 15. måneden før familieselskapet.

Blir hun og kjæresten invitert med på hyttetur med venner et par uker fram i tid, kan hun ikke sjekke vaktlista og svare raskt. Hvilke vakter hun har i for eksempel mai måned, vet hun ikke før 15.april.

I STREIK: Ingrid Gulstuen Krogh vil fortest mulig tilbake på jobb. Men da må det komme endringer i turnusen, krever hun og kollegaene. Foto: Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

– Før 15.april har jeg ingen anelse om hvordan jeg skal jobbe i mai. Om jeg for eksempel skal jobbe 17. mai, som er en av mine absolutte favorittdager å ha fri på, sier Ingrid Gulstuen Krogh til FriFagbevegelse.

– Det gjør at det er veldig vanskelig å planlegge livet sitt, legger hun til.

– Månedene ligner ikke på hverandre, vi jobber ofte tre helger på rad. Det er ikke holdbart i lengden. Det er mange familiesettinger jeg går glipp av fordi systemet vårt er så uforutsigbart, sier SAS-piloten.

STILLE: Det er stille i innsjekkingen til SAS på Gardermoen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Tilpasset kjernekunder

Rundt 40 prosent av pilotene i SAS har fast turnus, mens 60 prosent har variabel vaktplan.

– Grunnen er at vi må ha en ruteplan som er attraktiv for de som SAS har definert som sine kjernekunder. Det er kunder som flyr mer enn fem ganger i året, de som kalles frekvente reisende. De velger SAS blant annet fordi vi flyr når de ønsker å fly. Etterspørselen er forskjellig fra sommer til vinter, fra måned til måned, fra dag til dag, og i løpet av en dag. Derfor må vi ha en bemanning i samsvar med disse variasjonene, sier kommunikasjon Knut Morten Johansen.

Dette gjør at SAS har en kombinasjon med piloter med turnus som dekker det faste grunnbehovet, og piloter med variabel turnus som dekker svingningene i større grad.

– Et fast mønster ville vært lite effektivt, og svært fordyrende, om samme rutetilbud skal opprettholdes, sier Johansen.

PÅ BAKKEN: 1500 streiker og SAS-maskinene står på bakken. Foto: Jan Petter Lynau

SAS: Har anerkjent utfordringene

De som flyr mer enn 5 ganger i året og defineres som SAS målgruppe, står for nærmere 70 prosent av reiseomsetningen i Skandinavia.

– SAS har en kostnadsbase som er litt høyere enn konkurrentene. Derfor må vi være attraktive for denne gruppen. En fast vaktliste med fem dager på og fire dager fri for alle pilotene, vil vil gjøre at vi ikke kan fly den rutetabellen som disse kundene vil ha, sier Johansen.

Han sier at SAS lenge har anerkjent utfordringene med forutsigbarheten til gruppen av piloter som har variabel arbeidsplan og at det nå gjøres en rekke tiltak som vil føre til forbedringer.

– Balansen mellom arbeid og fritid for de flyvende er et tema det har vært jobbet mye med det siste året og som vi vil se positive resultater på i tiden fremover med mer individuelt tilpassede arbeidsskjema blant annet. Det gjøres investeringer på mange millioner kroner på dette området, sier informasjonssjefen i SAS.

KANSELLERER: Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS. Foto: MATTIS SANDBLAD

Ikke kontakt

Ingrid Gulstuen Krogh vil raskest mulig tilbake til spakene.

– For at det kan skje, må SAS kommed et seriøst tilbud som vi kan vurdere. Beskjeden vi har fått, er at det ikke er kommet noe fra SAS som kan føre til løsning av konflikten. Vi vil ha en jobb å komme tilbake til med en turnus som er til å leve med, sier hun.

Generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem i Norsk Flygerforbund bekrefter at det ikke har vært ny kontakt mellom partene.

– Det har det ikke vært kontakt foreløpig. Vi oppfordrer SAS sterk til å ta opp kontakten. Vi ønsker ikke denne streiken, den burde vært unngått, sier hun.

– SAS må svare på hvorfor de ikke har tatt kontakt. Vi har siden 11. mars prøvd å finne løsninger og snudd på hver stein. SAS vet hvor vi står. Vi er villig til å sette oss ved forhandlingsbordet.

Publisert: 27.04.19 kl. 23:24