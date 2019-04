SVÆRT TØRT: Det brøt ut gressbrann i Tysvær i Rogaland lørdag. Brannen holdt det gående gjennom natten og ble slukket på formiddagen søndag. Foto: Johannessen, Tor André / NTB scanpix

Skogbrannfare i hele Sør-Norge: – Gress og lyng er som krutt

Første del av påsken har vært travel for brannmannskaper flere steder i Sør-Norge.

Nå nettopp







Bare i Rogaland måtte brannvesenet slukke rundt 30 gress- og lyngbranner i palmehelgen.

– Det har vært veldig hektisk den helgen her, og vi har hatt opptil 80 mannskaper ute. Mesteparten av brannene har vært menneskeskapte og skyldes at folk skal brenne lyng som de har mistet kontrollen på, sier Nils Erik Haagenrud, brann og redningssjef i Rogaland, til VG.

I distriktet var det meldt inn over 250 bråtebranner, og flere av disse måtte brannvesenet rykke ut på da de kom ut av kontroll.

– Vi er rimelig oppgitt, for å si det pent. Folk bare tenner på uten å tenke på konsekvenser, legger han til.

Flere branner

Også tirsdag herjet gress- og lyngbranner en rekke steder, og mannskaper fra Agder i sør til Trøndelag i nord, måtte rykke ut for å slukke både gress-, lyng og bråtebranner.

– Husk at det er generelt bålforbud når fra 15. april. Vi oppfordrer alle til å vise forsiktighet ved grilling i påsken. Det er tørt i terrenget, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

les også Hovedredningssentralen vil ikke ha ansvar for skogbrannhelikopter

Stor fare flere steder

Politiet har også gått ut å advart om at alle bråtebranner som kommer ut av kontroll vil anmeldes.

– Man skal være klar over at man kan bli erstatningspliktig hvis man starter brann. Bare i helgen har vi brukt et sekssifret beløp på å stanse brannene. Brannene kan jo også spre seg til eiendommer, påpeker brannsjefen.

FORBUD: Det er svært tørt på Sørvestlandet og noen steder er det innfør forbud mot flatebrenning og bråtebrenning. Her fra brannen i Tysvær som herjet lørdag og søndag. Foto: Johannessen, Tor André / NTB scanpix

På Yrs skogbrannoversikt preges samtlige fylker i Sør-Norge av fargene gult og oransje, som indikerer fare og stor fare for skogbrann. Med fjorårets knusktørre og lettantennelige sommer friskt i minnet, øker bekymringen hos brannvesenet.

– Alt det gamle gresset og lyngen er som krutt. Med det været vi har hatt nå er det nesten frysetørret, forteller brannsjefen.

Fra og med i dag, mandag 15. april, begynner bålforbudet. Det betyr at det er generelt forbud mot å tenne bål i skog og utmark. Forbudet gjelder også grilling, og varer frem til 15. september.

VOLDSOM BRANN: Et bolighus på Mysen ble totalskadet i brann lørdag. Foto: Larsen, Freddie / NTB scanpix

– Forskriftene åpner for å bruke hodet, så er du på fjellet med masse snø rundt deg er det lov å lage bål eller tenne opp engangsgrill, sier Haagenrud.

Per 11. april viser tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det allerede er registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark hittil i år, skriver NTB.

DSB har besluttet å forsterke skogbrannberedskapen gjennom påsken og har nå tre skogbrannhelikoptre i beredskap. De er stasjonert på Torp, på Kjeller og i Sauda.

les også Politiet advarer etter gressbranner: – Vil anmeldes

938 skogbranner i fjor

Også i fjor var det en tidlig start på skogbrannsesongen, og en uvanlig varm sommer førte til at antallet branner eksploderte.

I tillegg til nordmenns brenning av gress, lyng og grilling av pølser fikk statistikken god hjelp av tordenvær. Fjorårets verste dag ble 13. juli, hvor det ifølge en ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble registrert 114 branner samtidig.

DSB beskriver fjoråret som året med høyest antall branner – noensinne. Og det var mot slutten av året registrert 2011 branner i gress og lyng, hvorav 938 var skogbranner.

BRANN-SOMMEREN: Ved Elgsjø på Notodden jobber mannskaper på spreng med å slukke en stor skogbrann i juli i fjor. Foto: Helge Mikalsen, VG

Også i Sveriges skoger herjet brannene, og i Sør-Europa ble befolkningen rammet av brannstormer som resulterte i mange dødsfall. Om tendensen også i Norge er tørre og varme somrer, mener brannvesenet at det er grunn til bekymring.

– Det er noe vi må ta innover oss. Selv om vi var heldige i fjor, kan treslag og lignende føre til at vi får like store brannstormer som det som har vært i Sør-Europa. Brannstormer er svært alvorlig og noe jeg håper vi slipper, sier Haagenrud.

Også i California i USA raste brannene forrige sommer – blant dem den største i statens historie:

Publisert: 17.04.19 kl. 14:30