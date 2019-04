Statssekretær Peter Christian Frølich sier arbeidet med å hente hjem foreldreløse norske barn i Syria er svært krevende. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen: Krevende å hente hjem barna i Syria

Arbeidet med å hente hjem norske barn av IS-foreldre er komplisert, sier regjeringen, som vil lempe på krav i passforskriften for å hente barna hjem.

– Dette er et krevende arbeid, og det finnes ingen enkle løsninger i denne situasjonen. Det er fortsatt mange problemstillinger som må løses, og dette vil ta tid, men vi arbeider aktivt og ser på alle muligheter, skriver statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet i en epost til Dagsavisen.

For at de norske barna, i første omgang de foreldreløse, kan hentes hjem, krever passforskriften at det foreligger fødselsattest. Mest sannsynlig har ikke barna dette dokumentet. Regjeringen jobber derfor med å lempe på attestkravet.

Holder døren åpen

Det er imidlertid ikke det eneste hinderet. Det må fastslås om barna har krav på norsk statsborgerskap. Enkelte av IS-mødrene har norsk oppholdstillatelse, men skal ikke være norske statsborgere. Det kan vise seg å være et problem for eventuell hjemhenting av deres barn. Barna må også DNA-testes.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem foreldreløse norske barn i Syria . Hun satte tidligere denne uken døra på gløtt for å hente hjem også andre barn dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.

Vil ha hjem IS-foreldrene fra Syria

SVs justispolitiker Petter Eide mener det tryggeste for Norge er å hente hele norske familier hjem fra Syria, også foreldrene som bevisst tilsluttet seg IS.

– Det tryggeste for Norge er at farlige terrorister sitter i et norsk fengsel. Det farligste for Norge er når krigsforbrytere går fri i Irak og Syria, kan regruppere seg i ekstreme nettverk og med et norsk pass ta seg inn i Europa, sier han til Klassekampen.

Han mener foreldrene bør være fengslet i Norge under kontroll av kriminalomsorgen og PST og poengterer at de verste risikerer opptil 30 år i fengsel. Barna bør tas hånd om at barnevernet, tilføyer Eide.

