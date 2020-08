Deler av politihuset i Ski ble evakuert da det kom en pakke som inneholdt en bombe til postmottaket 5. desember 2018. En mann må nå møte i retten tiltalt for terrorbombing og tre drapsforsøk, samt skadeverk og overvåking. Foto: Freddie Larsen / NTB scanpix

43-åring tiltalt for terrorbombe og tre drapsforsøk

En 43-åring nekter for å ha stått bak en bombe som ble sendt til politiet i 2018. Mandag møter han i Follo tingrett tiltalt for bomben og tre drapsforsøk.

NTB-Hege Tannæs-Fjeld

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 138 som omhandler terrorbombing. Ifølge tiltalen sendte mannen 28. november 2018 en pakke i posten adressert til Lillestrøm politistasjon.

– Pakken inneholdt en eksplosiv innretning (bombe) konstruert til å detonere når pakken ble åpnet. Han sendte bomben for å drepe eller alvorlig skade ansatte i politiet og påføre store materielle skader, heter det i tiltalen.

Denne delen av tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Ingen skadd

Pakken havnet 5. desember på politiets postmottak på Follo politistasjon, som er felles mottak for hele Øst politidistrikt. Der ble det slått alarm da pakken skulle åpnes, og en ansatt fikk mistanke om at noe var galt. Bombegruppa kom raskt til stedet, og de valgte å uskadeliggjøre gjenstanden ved å avfyre skudd mot den.

Ingen personer ble skadd. Mannen er likevel tiltalt for drapsforsøk mot tre kvinner som alle jobbet ved postmottaket. De fattet mistanke om at pakken inneholdt noe mistenkelig, stanset utpakkingen og forlot lokalene. Deler av politihuset ble evakuert.

To dager senere ble den nå tiltalte mannen pågrepet av politiet. Han ble raskt beskrevet som en kjenning av politiet, blant annet på grunn av trusler mot politi og domstol.

I 2008 ble den samme mannen også pågrepet etter en hendelse der han i fire timer forskanset seg og truet med å sprenge seg selv og en bil i luften utenfor Lørenskog lensmannskontor. Han ble pågrepet, og i bilen fant politiet bensin, gassflasker og andre eksplosjonsfarlige kjemikalier.

Nekter straffskyld

43-åringen har siden pågripelsen nektet befatning med bomben.

– Han mener han er uskyldig. Han mener han ikke har gjort dette, sier forsvareren hans, advokat Arild Holden, til NTB.

Påtalemyndigheten har varslet at det kan bli lagt ned påstand om at mannen dømmes til forvaring. Holden sier at det kan bli et spørsmål i retten om mannen er tilregnelig.

Advokaten forteller at 43-åringen gjennom mange år har hatt et anstrengt forhold til politiet.

– Han ble i 2008 dømt for et seksualisert overgrep mot en jente som var like under 16 år. Det startet da. Han mener med fasthet at det ikke var tilfelle. Han står veldig fast på dette, og da gikk han i krigen mot politiet, sier Holden.

Skadeverk og overvåking

Mannen er i tillegg i tillegg til bomben og drapsforsøk tiltalt for skadeverk. Ifølge tiltalen har han åtte ganger sprayet teksten «10 år med justismord» med oransje maling på bygningene til Lørenskog lensmannskontor og Nedre Romerike tingrett i perioden fra nyttårsaften 2017 til april 2018.

Han er også tiltalt for ulovlig overvåking av naboer i borettslaget der han bodde ved å ha montert overvåkingskameraer.

Rettssaken mot mannen starter mandag og skal pågå ut uken i Follo tingrett i Ski.

Publisert: 30.08.20 kl. 12:11

