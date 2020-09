VG-Peil-Logo For drøy Asan ville lage en reklamefilm for unge som viser et mindre forvridd bilde av sex og kjærlighet. Det ble for drøyt for YouTube og Facebook. Ingvild Vik Av Publisert 04. september, kl. 18:59 Cecilie Ramm er talsperson for Asan. Hun sier at videoen er laget for å bidra til å dempe forventningspresset mange unge opplever. Ingvild Vik Av Publisert 04. september, kl. 18:59 Skjermdump Sexolog og P3-programleder Tuva Fellman er positiv til budskapet i kampanjen. Ingvild Vik Av Publisert 04. september, kl. 18:59

Ville lære unge om sex – ble fjernet fra YouTube

Det gikk ikke helt knirkefritt da Asan skulle lansere sin nye reklamekampanje på Facebook og YouTube forrige fredag.

Reklamefilmen for Asan ble for drøy. Det reagerer intimsåpe-produsenten på. Foto: Skjermdump

Kort tid etter publisering, ble videoen fjernet fra YouTube, og på Facebook får ikke intimsåpe-produsenten bruke videoen som reklame, altså betale for å spre den.

Begrunnelsen fra begge nettgigantene er at videoen viser nakenhet og/eller seksuelt innhold.

Det reagerer talsperson for Asan Cecilie Ramm på. Kampanjen, som har fått navnet «Ta vare på intimiteten, har ifølge Ramm som mål å bidra til et mer positivt kroppsfokus og økt selvtillit blant unge.

– Vi ønsker å utvide forståelsen av hva intimitet er, og forhåpentligvis bidra til å dempe det ekstreme forventningspresset mange unge opplever.

Foto: Anders E. Skånberg

Viser ikke sex

I videoen ser man et par som kler av seg og ligger på en seng sammen. Videoen viser ikke eksplisitt sex.

– Vi lever i en tid hvor mange unge kan oppleve å bli eksponert for et forvridd bilde av hva kjærlighet og sex er, for eksempel gjennom porno, sier Ramm, og påpeker at porno er mange unges første møte med seksualitet.

Foto: Skjermdump

– Kan ikke komme som overraskelse

Marianne Neraal, politisk sjef i Facebook Norge, sier til VG at uansett hvor enige man kan være i kampanjens budskap, kan det ikke komme som noen overraskelse at plattformen vår ikke er den rette for videoer av sex og nakne mennesker.

– Selvfølgelig lytter vi til kritikken, og det er greit nok hvis enda en mediesak om våre regler kan bidra til litt gratis omtale av et verdig budskap. Men vår varmeste anbefaling til annonsører er å bruke kreftene sine på å lage videoer man rent faktisk kan få̊ lov til å annonsere for.

Flere unge ser porno

Ifølge en undersøkelse laget av Medietilsynet i år har 49 prosent av de mellom 13 og 18 år har sett porno på nett. Det er flere enn i 2018, da andelen var 42 prosent.

Sexolog og P3-programleder Tuva Fellman mener at det er mye som er utfordrende og negativt med pornoindustrien, som man må ha i bakhodet når man snakker om porno.

Foto: Trond Solberg

Når det kommer til å se på porno, mener hun at problemet er at noen knytter det de ser til sine egne opplevelser.

– Vi mennesker er glade i å assosiere. Når vi ser på porno, så vet vi at det er filmtriks og urealistisk på papiret, men vi assosierer det til egen kropp, og det er utfordrende, sier Fellman.

Hun mener at de fleste unge forstår at det de ser ikke er ekte, og sammenligner med å se en actionfilm.

– De fleste skjønner man ville dødd i «Die Hard». Vi må ha litt tiltro til at unge skjønner at ikke alt er ekte.

Hun tror likevel at noen kan få inntrykk av at sex skal se ut som på porno, og at det kan gi et urealistisk syn på sex og seksualitet.

– Positiv bivirkning

Det er likevel ikke bare negative sider ved å se på porno, mener Fellman.

– Mange onanerer når de ser på porno, og det er positivt. Å ta på seg selv og bli kjent med seg selv er en positiv og god ting i unge menneskers liv. Det er en slags bivirkning av porno, sier hun.

Ramm understreker at målet med kampanjen ikke er å kritisere porno, men å utvide unges forståelse av intimitet og seksualitet.

Asan klaget på fjerningen fra YouTube, men anken ble avvist. De har også bedt Facebook om å vurdere videoen manuelt.

Mistenker feilslått AI

Ifølge sosiale medier-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen, kan mye tyde på at det er Facebooks algoritmer som har slått inn når videoen ikke ble godkjent.

– Dette lukter «AI gone wrong», skriver han i en e-post til VG.

Facebook-algoritmene luker automatisk bort innhold ved mistanke om nakenhet, noe som ligner på nakenhet eller inneholder ord knyttet til nakenhet og porno, ifølge Nygård-Hansen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– I det øyeblikket du putter penger på en post, så vil både algoritmer og innleide Facebook-ansatte sjekke om annonsen bryter med deres retningslinjer. Og da blir ofte konteksten borte.

Men ikke alt innhold som fjernes er fanget opp automatisk.

– Facebook kan også velge å fjerne innhold som bryter med retningslinjene hvis innholdet blir rapportert av brukerne selv, skriver Nygård-Hansen.

Det samme gjelder for YouTube, ifølge Nygård-Hansen.

– Man har alltid muligheter til å klage inn avgjørelsen. Det kan til tider ta svært lang tid før du hører noe fra Facebook eller YouTube, men det kan hjelpe å mase.

– Paradoks

Cecilie Ramm beskriver reklamefilmen til Asan som et vakkert møte mellom to personer som er trygge på hverandre – i sterk kontrast til SMS-trådene og dialogen de har med vennene.

– Forventningspresset er ikke i tråd med det som faktisk skjer, sier hun.

Foto: Skjermdump

Ramm mener det er et paradoks at unge bare er et tastetrykk unna grov porno, mens Asan ikke får spre en film som handler om intimitet på Facebook.

Sexolog Fellman roser Asans forsøk på å vise frem kontrasten i det som skjer og det de unge snakket med vennene sine om.

– Alle sier ting som ikke er sant for å tøffe seg. Hjernen vil kanskje si noe mer ekte og nært om hvordan vi faktisk opplever situasjonen, men det er av og til lettere å dra på en løgn.

– Ikke helt realistisk

Fellman sier at hun syns videoen til Asan estetisk sett er veldig pen.

– Det viser veldig pen, intim og sensuell sex, men jeg tror heller ikke sex mellom to mennesker første gang ser sånn ut. Det er myer mer knoting.

