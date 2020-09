Har konkludert etter Sola-brannen: – Skulle hatt bedre brannsikkerhet

Omfanget av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn i januar 2020 kunne ha vært redusert dersom sprinkleranlegg var installert, konkluderes det med i en ny rapport.

Det opplyser Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding.

200 til 300 biler ble ødelagt og deler av bygget raste sammen da det 7. januar begynte å brenne i flere biler i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn.

Det er RISE Fire Research som har gjennomført en evaluering av brannen på oppdrag fra DiBK og Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB). De slår fast at byggetrinn to og tre i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene. I tillegg skulle bygget hatt bedre brannsikkerhet.

Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser og derfor blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet, skriver de i pressemeldingen.

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Publisert: 03.09.20 kl. 10:07

