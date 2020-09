JUSTIS: Emilie Enger Mehl i Senterpartiet. Foto: Vidar Ruud

IT-angrepet på Stortinget: Sp-topp forteller om innbruddsforsøk

Justispolitiker Emilie Enger Mehl (Sp) sier at noen forsøkte å bryte seg inn på hennes e-postkonto forrige uke, men de skal ikke ha lyktes.

Nå nettopp

– Noen prøvde å bryte seg inn, men sikkerhetssystemet slo inn. Jeg fikk beskjed om at de ikke har lyktes å få ut noe informasjon fra min bruker, sier Emilie Enger Mehl (Sp) i justiskomiteen til VG.

TV2 meldte først om Enger Mehls opplevelse, som fant sted forrige uke.

les også Omfattende IT-angrep mot Stortinget

Stortingets administrasjon varslet tirsdag at flere stortingsrepresentanter og ansatte har fått innbrudd på e-postkontoene sine. Ifølge VGs opplysninger er Ap, Sp og Høyre rammet.

Sikkerhetsmyndighetene er orientert om IT-angrepet på Stortinget og saken er anmeldt.

– Jeg opplevde det som ubehagelig. Jeg har opplevd å bli hacket tidligere på en konto som ikke var tilknyttet Stortinget, sier Enger Mehl til VG.

SENTERPARTIET: Emilie Enger Mehl sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Må gå grundig til verks

Sp-politiker Enger Mehl sitter i Stortingets justiskomité, der de jevnlig diskuterer blant annet cyberangrep.

Hun sier det er alvorlig når Stortinget blir angrepet.

– Når noen angriper Stortinget, så angriper de et samfunnskritisk organ, det øverste i demokratiet vårt. Vi må ha en god IT-beredskap slik at både vi og folk som er i kontakt med oss er sikre på at informasjon ikke kommer på avveie, sier hun.

SE VIDEO: Stortingets direktør om IT-angrepet.

Enger Mehl sier at Stortinget allerede har høy oppmerksomhet rundt IT-sikkerhet, men at de nå må gå grundig til verks for å finne ut hva som har skjedd og forhindre at det skjer igjen.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sa tidligere til VG at de umiddelbart tok grep da de oppdaget angrepet og at dette hadde effekt.

– Svært alvorlig

Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) sier at hendelsen er svært alvorlig.

– Vi ser svært alvorlig på det som har skjedd. Jeg er glad for at Stortinget er i tett kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og har anmeldt saken til PST, sier hun til VG.

Hun sier at det er avgjørende at myndigheter og bedrifter jobber kontinuerlig med IT-sikkerhet, fordi cyberangrep blir stadig mer avanserte.

– Som leder av justiskomiteen er jeg kjent med PSTs trusselvurdering for 2020. De største truslene ifølge dem er spionasje og digital kartlegging, sier hun.

KOMITELEDER: Lene Vågslid (Ap) leder Stortingets justiskomite. Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 01.09.20 kl. 20:42