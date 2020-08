Kvinne tatt for spytting på restaurantgjester – blir tvangstestet

En kvinne i 20-årene er pågrepet etter å ha spyttet på restaurantgjester på Jernbanetorget i Oslo.

– Vi fikk to meldinger tirsdag formiddag. Det var fornærmede som fortalte om en kvinne som knuste glass, rev opp jord, sparker og spyttet noen i ansiktet. En ble også slått i hodet med en spiss stein, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt.

Kvinnen blir siktet for diverse ordensforstyrrelser og blir ivaretatt av helse. Sandnes sier det er ingenting som tilsier at å smitte noen med corona var kvinnens mål. Hun blir likevel tvangstestet.

– Helse tar det videre med å varsle de fornærmede, sier Sandnes.

Inger Ronander satt på en uteservering ved Østbanehallen da kvinnen skal ha kommet bort og spyttet mot dem.

– Det kom på maten og bordet, og jeg tror jeg fikk noe i håret. Jeg har dusjet nå, for å si det sånn, sier Ronander.

Hun forteller at de ble sjokkert over hendelsen, men at hun er bekymret for tilstanden til den unge kvinnen.

– Noe av grunnen til at jeg valgte å anmelde var jo fordi hun måtte ivaretas på en eller annen måte. Hun hadde det jo ikke bra.

Ronander sier at hun og venninne er bekymret for at de kan ha vært utsatt for coronasmitte.

Hun håper derfor at de blir varslet raskt.

– Jeg tenker litt på hvor lenge vi må gå uten å vite. Vi fikk kun beskjed om å gå og teste oss, men man blir jo ikke smittet med en gang. De sa heller ingenting om karantene eller isolasjon.

Publisert: 25.08.20 kl. 18:30

