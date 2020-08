GRUNN TIL Å JUBLE: Statsminister Erna Solberg tar ikke seieren på forskudd, selv om hun får rekordstøtte fra hjemfylket. Foto: Nina E. Rangøy

Jubelmåling for Erna på hjemmebane

Flere enn én av tre hordalendinger vil ha statsminister Erna Solberg (H), ifølge VGs partibarometer.

Høyre får hele 35 prosent på den nyeste Hordaland-målingen, utført av Respons Analyse for VG og Bergens Tidende.

– Det er alltid hyggelig med gode tall, men det viktigste nå er å holde kontroll på smittespredningen, slik at vi kan skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet, skriver Erna Solberg (H) i en SMS til VG.

Høyre ligger kun 0,8 prosentpoeng bak rekordvalget i 1981, da partiet fikk 35,8 prosent i Hordaland. Likevel tar ikke statsministeren seieren i hjemfylket på forskudd.

– Jeg gleder meg til valgkampen og skal jobbe for at landet får en borgerlig regjering også etter neste valg, skriver Solberg.

– Hvorfor liker hordalendingene deg aller best?

– Jeg tror de liker politikere som forstår Vestlandets utfordringer.

– Erna-effekt

Høyre har hatt et godt halvår på meningsmålingene, men hadde en topp i mai, forteller Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse. Etter det har oppslutningen ligget litt under valgresultatet fra 2017.

– Derfor er det litt overraskende at de gjør det så godt, sier han til VG.

– Jeg tolker at det er en Erna-effekt i hjemfylket hennes. Det har vi også sett på nasjonale målinger og statsministermålinger.

Mens VGs stortingsmålinger viser flertall for de rødgrønne partiene, vinner Solberg statsministerduellene mot Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Til tross for at det politisk er et flertall for å skifte ut Erna Solberg, så er det Erna Solberg som foretrekkes som statsminister.

HAR ET PROBLEM: Helge André Njåstad i Hordaland Frp er bekymret for den dårlige målingen. Foto: Frode Hansen

Krisemåling for Frp i Bergen

Mens Høyre fosser frem, synker Frp mot bunnen i Bergen. Bakgrunnstallene for målingen viser at Frp henter nesten alle velgerne i resten av Hordaland, og får støtten til kun tre prosent i Bergen.

– Usikkerheten er stor, men det viser en tendens til hvor problemet er, sier Olaussen i Respons Analyse.

Selv om bakgrunnstallene skal tas med en klype salt, er stortingsrepresentant Helge André Njåstad bekymret.

– Det er for dårlig, selvfølgelig. Vi vil kjempe for å få inn tre denne gangen, sier han til VG.

I desember ble lokallaget i Bergen lagt ned på grunn av mange og langvarige interne konflikter.

– Det har vært en periode med organisatoriske utfordringer, som har preget situasjonen, sier Njåstad.

– Men når vi får snakke politikk igjen, vil velgerne i Bergen kjenne oss igjen.

Publisert: 25.08.20 kl. 17:00

