Giske varsler uttalelse på årsmøtet: - Jeg har noe å si

TRONDHEIM (VG): I formiddag startet årsmøtet til Trøndelag Ap. Trond Giske er på plass – og varsler at han vil si noe fra talerstolen.

Fredag kveld ble Trond Giske vraket fra innstillingen til ny fylkesledelse, og Rennebu-varaordfører Marit Bjerkås ble innstilt som ny leder for Trøndelag Ap.

Lørdag morgen dukket Giske opp på Trøndelag Aps årsmøte, til tross for at hans innlegg ikke lenger er en del av det oppdaterte programmet.

– Kommer du til å si noe i dag?

– Ja, det gjør jeg, sier den tidligere Ap-nestlederen på vei inn i møtesalen på Clarion hotell i Trondheim.

– Hva kommer du til å si?

– Det får du høre fra talerstolen.

– Føler du deg velkommen?

– Ja, jeg føler meg alltid velkommen når jeg kommer hit. Jeg har fått veldig mange hyggelige meldinger og SMS-er.

– Hva har du lyst til å finne på nå?

– Det får vi se på, det har jeg ikke noe hast med å finne ut av.

– Du har ett år igjen på Stortinget?

– Jada, det har jeg, svarer Trond Giske.

Takket Giske

Leder i Trøndelag Ap, Per Olav Hopsø, innledet årsmøtet.

– Det er ingen tvil om at du, Trond, har lagt ned en enorm politisk innsats, Du har gjennom tiår vært regionens fremste politiker. Du fortjener en stor takk, sa Per Olav Hopsø fra talerstolen, til stor applaus fra salen.

Han tok samtidig opp situasjonen partiet har vært i den siste uken.

– Det hviler et stort ansvar på det nye styret, sammen skal vi skape en kultur der folk føler seg trygg. Mange har kjent på en oppgitthet og fortvilelse over hva som skjer, og det voldsomme personfokuset i paritet. Det har jo blitt et Trøndelag Ap minutt for minutt. Ikke akkurat sånn jeg hadde sett for meg at det skulle bli for en uke siden, sa Hopsø, som advarte mot ordskiftet i sosiale medier.

– Jeg blir skremt over hva vi får oss til å si - eller skrive, i denne sammenhengen. Både om folk, og partiet. Det er jo ikke dette jeg ble med i Arbeiderpartiet for. Det hviler et stort ansvar på det nye styret .Men det hviler også et stort ansvar på alle oss, som har tillitsverv i Ap. Sammen skal vi skape en kultur som gjør at folk ønsker å melde seg inn, sa Hopsø, som fikk stående applaus for sin tale.

Trakk seg

Trond Giske varslet fredag at han vil ikke stille benkeforslag og vil ikke ta en ny stortingsperiode. Facebook-meldingen ble publisert kort tid etter at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti innstilte Bjerkås som ny leder.

Giske ble mandag enstemmig innstilt som fylkeslederkandidat, men torsdag kveld kunngjorde Trøndelag AUF at de trekker sin støtte til Giske, og komiteen ble innkalt til krisemøte.

– Det er umulig å stå i en situasjon hvor hverken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder. Dette tar ikke slutt, folk kan uten dokumentasjon fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv. Det skjedde i fjor, det skjer igjen nå, og det vil kunne skje i fremtiden, skrev Giske på Facebook.

– Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig, skriver Giske.

