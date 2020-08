Guri Melby: - Forberedt på å kjempe om ledervervet

Den nyinnstilte Venstre-lederen Guri Melby sier hun er klar for å lede Venstre de neste årene. Men ser ikke bort fra en kampvotering på landsmøtet. - Jeg er forberedt på å kjempe om ledervervet, sier hun til VG.

Søndag formiddag ble Venstres valgkomite enige om å innstille Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som ny partileder.

– Hvis landsmøtet viser meg tilliten verdig, ønsker jeg å lede et parti som har en tydelig visjon om et samfunn der alle skal ha mest mulig frihet og mulighet til lykkes, uansett hvor i de bor i landet og uansett hvilken bakgrunn de har, sier Melby under pressekonferansen søndag ettermidddag.

Den nye lederkabalen ser nå slik ut:

partileder Guri Melby

1. nestleder Sveinung Rotevatn

2. nestleder Abid Raja

– De tre representerer et lag for framtiden. Det er dyktige folk som skal loses oss i gjennom i den krevende tiden vi står i, sier komiteleder Per A. Thorbjørnsen.

– Det blir veldig fint. Vi har samarbeidet godt i regjering og samarbeidet godt på Stortinget. Det at det er vanskelig mellom oss, det er en oppkonstruert konflikt som jeg ikke kjenner meg igjen i, sier Melby.

– Begge har gratulert meg

Komiteen skal ha vært splittet i spørsmålet helt fram til søndag morgen, ifølge VGs opplysninger. Flere medlemmer skal ha vurdert å ta dissens.

– Vi utfyller hverandre godt og spiller hverandre gode, sier Melby om samarbeidet med de to andre som kjempet om å havne på førsteplass på valgkomiteens innstilling.

– Det har vært en hektisk dag, men vi har sendt litt smser. Begge to har gratulert meg. Det er jeg veldig glad for, sier hun.

Valgkomiteen i Venstre har stilt seg enstemmig bak innstillingen, men komitélederen bekrefter at diskusjonene var tøffe.

Nærmere fire timer etter at komiteen samlet seg for siste gang, kalte de inn til pressekonferanse. Da var de enstemmige om valget av Melby.

GLAD: Både Sveinung Rotevatn og Abid Raja har gratulert Melby med innstillingen. - Det er jeg veldig glad for, sier Melby til et samlet pressekorps søndag. Foto: Hallgeir Vagenes

Raja: – Ydmyk og takknemlig

Abid Raja har kommentert innstillingen på sin facebook-profil.

– Jeg er ydmyk og takknemlig over tilliten valgkomiteen har vist meg, ved å igjen instille på meg som nestleder, skriver Raja.

Han gir uttrykk for at han er fornøyd med sin posisjon som andre nestleder. Kulturministeren nevner ikke selv muligheten for å ta en kampvotering ved årsmøtet, der partiets representanter skal stemme over innstillingen.

TREKKER LEDERKANDIDATURET: Abid Raja sier på Facebook at han er ydmyk og takknemlig over tilliten valgkomiteen har vist, og at han er fornøyd med sin posisjon som andreleder. Foto: Frode Hansen

– Samarbeider godt

De tre statsrådene har sammen med næringsminister Iselin Nybø vært de eneste kandidatene Thorbjørnsen har bekreftet at komiteen har vurdert.

– De tre har samarbeidet usedvanlig godt i regjering, de har vært samkjørt sammen med Iselin Nybø der, så jeg er helt trygg på at det kommer de til å være i partiledelsen. Klarer de det i regjering, så klarer de det i Venstre, sier Thorbjørnsen.

ENSTEMMIG: Valgkomiteen skal ha vært splittet i spørsmålet om hvem som skulle innstilles helt frem til søndag morgen, ifølge VGs opplysninger. Foto: Eskil Wie Furunes

