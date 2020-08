SKOLEBESØK: Elevene på Etterstad videregående skole, som her besøkes av kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg, kan nå få gyldig fravær uten legebekreftelse ved symptomer på coronasmitte. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fraværsregler endres: Egenmelding og melding fra foresatte gir gyldig fravær

Regjeringen endrer fraværsreglene for videregåendeelever som følge av Covid-19. I ettermiddag ble det besluttet at gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra foreldre for de under 18 år.

Ordningen skal vare i første omgang frem til 1. november, opplyser kunnskapsminister Guri Melby til VG.

Ved skolestart sist mandag varslet hun at regjeringen ville komme med oppdaterte regler om fravær «veldig snart». Bakgrunnen er at de gjeldende fraværsreglene ikke tar hensyn til fravær der elever skal holde seg hjemme ved den minste mistanke om coronasmitte.

– Vi har bestemt at nå skal det holde med egenmelding for elever over 18 år, og de som er under 18 år kan få gyldig fravær ved å få melding fra foresatte, sier Melby til VG.

Enighet

Hun bekrefter at det var enighet i coronautvalget om beslutningen onsdag.

– Hovedbegrunnelsen er at elevene ikke skal gå på skolen hvis de for eksempel hoster litt. Og de skal da slippe å få legeattest for å få gyldig fravær, utdyper skolestatsråden.

– Dere er ikke redd for at den nye ordningen blir misbrukt av elever?

– Vi har tiltro til at dette ikke misbrukes. Vi har tillit til at elever og foreldre bruker denne ordningen på fornuftig vis. Vi er nødt til å ha denne tilliten i den situasjonen vi nå er i, svarer Melby.



Fraværsreglene har vært politisk omstridt – der ti prosent fravær i et fag kan føre til at eleven ikke oppnår karakter i faget. Samtidig har fraværet i videregående gått betydelig ned som følge av de strengere fraværsreglene.

– Nå er det viktigst at elever som har symptomer holder seg hjemme, så de ikke sprer smitte, understreker Melby.

FORNØYD: Leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen representerer over 170.000 elever og lærlinger. Foto: Privat

Leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen er fornøyd med den ferske beslutningen fra regjeringen.

– Det er veldig fint at regjeringen nå åpner for mer fleksibilitet rundt fraværsgrensen. Det er samtidig viktig at vi får ordninger og forsikringer om at elevene ikke mister undervisning denne høsten, sier Schultz til VG.

Hun har selv på vegne av Elevorganisasjonen, som representerer over 170.000 lærlinger og elever, argumentert for at det umiddelbart må innføres en ordning med egenmelding og melding fra foresatte som gir elever gyldig fravær.

– Vi foreslo enten den ordningen eller at fraværsgrensen ble fjernet helt. Så dette er vi fornøyd med, sier elevlederen.

Kunnskapsdepartementet legger opp til en rask innføring av egenmeldinger og melding fra foresatte ved helsebegrunnet fravær for elevene. Høringsfristen er allerede fredag 21. august.

Publisert: 19.08.20 kl. 18:56 Oppdatert: 19.08.20 kl. 19:07

