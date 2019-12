Utenfor livsfare: En mann omkom og en tenåring ble alvorlig skadd i en skiulykke i alpinbakken i Kvitfjell i Oppland søndag ettermiddag. Tenåringen ble fraktet til Lillehammer sykehus før han ble fløyet med Luftambulansen til Ullevål sykehus. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Tenåringsgutt utenfor livsfare etter skiulykke på Kvitfjell

Tenåringsgutten som ble hardt skadd i skiulykken på Kvitfjell søndag er utenfor livsfare, opplyser politiet.

NTB

Nå nettopp

Den voksne mannen og tenåringsgutten skal ha kollidert i alpinbakken på Kvitfjell like etter klokken 13 søndag ettermiddag.

Mannens liv sto ikke til å redde, mens tenåringsgutten ble fløyet til Lillehammer og videre til Ullevål sykehus i Oslo. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen (GD) skal han ha vært hardt skadd.

Politioverbetjent Svein Morten Laingen ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor sier til NRK at gutten nå har kommet til bevissthet, og at han er utenfor livsfare.

Det skal ikke ha vært vitner til selve hendelsen, men til GD opplyser politiet at det ikke er noen annen åpenbar forklaring enn at de to kolliderte i skibakken. Personer som sto i heiskø skal ha hørt at det smalt og deretter funnet mannen og gutten hardt skadd ved siden av hverandre.

Ifølge daglig leder Odd Stensrud i Alpinco skjedde ulykken i et område han beskriver som svært oversiktlig og ganske flatt.

Etter det GD får opplyst fra politiet, skal begge de involverte ha brukt hjelm.

Publisert: 03.12.19 kl. 15:47

