NY AVKLARING: Ap-nestleder Hadia Tajik er saksordfører for Tangen-saken i Stortingets finanskomité. Foto: Tore Kristiansen

Sanner slipper Tangen-grilling

Finanskomiteen på Stortinget bestemte onsdag ettermiddag at finansminister Jan Tore Sanner slipper å delta på Tangen-høringen 10. august.

Stortingets finanskomité behandlet onsdag hvordan de skal behandle Tangen-saken videre etter at ansettelsen av den London-baserte mangemilliardæren og hedgefondforvalteren Nicolai Tangen (52) havnet på Stortingets bord før helgen.

Saksordfører, Ap-nestleder Hadia Tajik, sier finanskomiteen bestemte seg for å stå på sin opprinnelige plan om høring 10. august.

– Ja, finanskomiteen har i dag bestemt at tidsplanen står ved lag, med høring 10. august, sier Tajik til VG.

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og leder Julie Brodtkorb i Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, er innkalt til høringen, men finansminister Jan Tore Sanner ikke må møte.

– Det er ingenting i brevet fra representantskapet til Stortinget som tilsier at finansministeren pr. nå må møte, sier Tajik.

Brev må via representantskapet

Før helgen valgte representantskapet å avslutte den langvarige dialogen med Norges Banks hovedstyre om ansettelsen, ved å sende saken til Stortinget.

Stortingets presidentskap bestemte at Stortingets finanskomité skal behandle saken og finanskomiteen bestemte enstemmig fredag at det skal holdes en åpen høring i saken 10. august.

Men det har vært usikkerhet om veien frem til høringen.

En viktig grunn er at det fortsatt gjenstår uavklarte forhold mellom Norges Banks hovedstyre og Tangen og at Norges Bank har lovet å sende et brev til Stortinget.

Tajik bekrefter at det vil komme, via representantskapet.

– Ja, brevet fra hovedstyret vil ført gå til Stortingets kontrollorgan, representantskapet, før det eventuelt kommer til Stortinget.

Etter at representantskapet sendte sitt kritiske brev til Stortinget torsdag, skrev sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet og «at etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår».

Brodtkorb: Vil fremdeles være avvik

Det er oppbyggingen av den såkalte brannmuren, som skal bygges mellom Tangen som oljefondssjef og hans selskaper, som er den mest sentrale utfordringen.

Et enstemmig representantskap krever at risiko for interessekonflikter mellom Nicolai Tangens selskap Ako og hans rolle som leder av oljefondet skal elimineres.

Leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, var veldig klar i sin analyse tirsdag:

– Det vil fremdeles være et avvik mellom merknaden til representantskapet, der vi sier at risiko for interessekonflikter mellom AKO og NBIM må elimineres, og hovedstyret, som svarer at de vil demme opp for interessekonflikter, sa Brodtkorb til VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gått langt i å bekrefte at risiko for rollekonflikt må elimineres.

VG spurte onsdag Norges Bank når det siste brevet fra Norges Bank vil være klar og om det eventuelt må via representantskapet for kontroll. Norges Bank har foreløpig ikke svart.

Publisert: 17.06.20 kl. 13:11

