TRENGER PENGER: Marte Øien i Norsk studentorganisasjon mener studentene må få mer hjelp av regjeringen. Foto: Ole Martin Wold

Ap om revidert nasjonalbudsjett: – Svikter studenter

Situasjonen for mange studenter er kritisk, varsler Norsk studentorganisasjon. Arbeiderpartiets Nina Sandberg ber regjeringen sette av mer penger til å hjelpe studentene.

Siri Nilsen Ahmer

Selma Heiberg Hellstrand

Oppdatert nå nettopp

Forrige uke ble regjeringspartiene og Frp enige om revidert nasjonalbudsjett. Her blir studentene forbigått, mener Arbeiderpartiet og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Nå ber Ap regjeringen om å snarest legge fram et forslag som sikrer inntekten for studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt under coronatiden.

– Vi er redd for at dette skal gå utover studenter som har lite fra før, sier Nina Sandberg, Aps talsperson for høyere utdanning og forskning.

Hun peker på at det kun er fjorten dager til kriseløsningene går ut.

Leder i NSO, Marte Øien, sier at situasjonen for mange studenter er ekstremt sårbar. NSO frykter at flere studenter må avbryte studiene sine.

– Mange studenter står uten sommerjobb, og man har heller ikke støtteordninger for sommeren fra lånekassen. Det setter studentene i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Øien.

Nina Sandberg mener Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ikke har hørt på Norsk Studentorganisasjons advarsel om at et ukjent antall studenter står i fare for å stå uten både studiestøtte, inntekt, og støtte fra NAV fra juli.

SKUFFET: Aps Nina Sandberg ber regjeringen gi mer til studentene. Foto: Vidar Ruud

– Bare søkt om en tredjedel av rammen

Asheim sier han forstår at dette er en knalltøff tid også for studenter, men er uenig i kritikken fra Sandberg og Øien.

– Jeg mener vi har kommet opp med gode tiltak, og disse har vært bredt vedtatt på Stortinget, også med Ap sine stemmer.

Asheim peker på at studentene har en inntektssikring fra staten som heter lån og stipend, og forklarer at Stortinget var tydelig på at Lånekassen skulle brukes istedenfor NAV.

– Av tilleggslånet vi har tilbudt, er det bare søkt om en tredjedel av rammen så langt. Det betyr at rundt 40.000 av våre 235.000 studenter har søkt om tilleggslånet. Det kan tyde på at studenter har funnet annen inntekt, sier han.

Øien mener at det er mange ulike årsaker til at noen studenter ikke har søkt om tilleggslånet, blant annet fordi de vil få økt gjeld.

– Vi har vært kritisk til at studentene fikk støtte i form av et lån når ingen andre har fått det, sier Øien.

Totalt kan studentene få 26.000 kroner der 8000 vil bli omgjort til stipend, dersom de har mistet inntekter. Fristen for studentene som ikke har benyttet seg av tilleggslånet er utsatt til ut juni.

IKKE ENIG: Statsråd Henrik Asheim sier at Arbeiderpartiet har blitt hørt på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Ansvarsfraskrivelse

Av andre tiltak trekker Asheim frem at studentene fikk utbetalt resten av studiestøtten for semesteret samlet i april, og at de kan kvalifisere til den midlertidige lønnskompensasjonsordningen.

– Vi håper og tror at det vil dukke opp mange deltidsjobber nå som ting åpner mer opp. Men noen studenter må kanskje ha en annen sommerjobb enn hva de hadde sett for seg, sier han.

Til VG sier Sandberg at det er en trist ansvarsfraskrivelse at statsråden i fullt alvor ber studentene søke sosialhjelp. Til dette svarer han:

– Mitt poeng er at bunnplaten vi har i Norge, om du ikke har noe inntekt, er sosialstønad. Men jeg tror svært få studenter vil trenge det i juli.

NSO mener at studentene trenger en ny krisepakke.

– Regjeringen skriver selv på sine nettsider at sosialhjelp er for mennesker i en nødssituasjon. NSO skjønner ikke at de kan sette studentene i en slik nødssituasjon, sier Øien.

Asheim sier at han naturligvis har en tett dialog med studentene, og at han følger situasjonen nøye.

– Men ordningen med ekstra lån og stipend for studenter som mister inntekt på grunn av pandemien, er nettopp en rettferdig og ubyråkratisk løsning. Dersom Ap mener dette ikke er tilstrekkelig regner jeg med at de også bevilger penger til andre løsninger i sitt alternative budsjett, sier han.

Publisert: 17.06.20 kl. 19:08 Oppdatert: 17.06.20 kl. 19:35

