PROTESTERER: Flere lokale innbyggere samlet seg tidligere denne uken for å stanse utbyggernes ferd mot anleggsområdet. Foto: Mattis Sandblad / VG

Bråket på Haramsøya: Krangler om vei

Demonstranter på et lite stykke vei har stått skapt trøbbel for utbyggingen av vindkraftverket på Haramsøya, et prosjekt estimert til 400 millioner kroner.

For mindre enn 10 minutter siden

I flere dager har deler av lokalbefolkningen på Haramsøya utenfor Ålesund demonstrert mot utbyggingen av åtte vindturbiner som skal plasseres på Haramsfjellet.

For å komme til anleggsområdet, må utbygger Zephyr frakte maskiner og utstyr opp Haramsfjellvegen. Her bor Hans Petter Thue – og han ønsker å nekte dem å bruke den biten av veien han anser som sin eiendom.

Thue, mannen som opprinnelig er fra Fredrikstad, men som flyttet til øya for tre og et halvt år siden, bestemte seg for å ta med seg firehjulingen sin og plassere bilen midt i veien da han så utbyggerne var på vei inn på øya.

Han har fått støtte fra deler av lokalbefolkningen, som samlet seg på veien sammen med ham. Da VG besøkte øya tidligere i uken hadde øyboerne satt seg godt til rette i campingstoler og med kaffe på termosen.

Men på torsdag formiddag var det bråstopp.

– Jeg har låst dørene og jeg blir sittende. De må fjerne meg med makt, sa Hans Petter Thue til VG før politiet ankom stedet torsdag formiddag, fikk bilen opp på et lasteplan og kjørte den vekk.

Politiet sier i en pressemelding at de støtter folks «rett til å uttrykke sin mening», og vil «strekke seg langt for å verne om ytringsfriheten», men at de også må «sørge for at lovlig virksomhet ikke hindres».

– Derfor måtte vi sette ned foten og sørge for at fjellveien ble åpnet for lovlig ferdsel, slik at entreprenøren fikk forflyttet sine anleggsmaskiner, sier politiinspektør Oddbjørn Solheim.

les også Hans Petter (59) sperrer veien: – Når politiet kommer, setter jeg meg i bilen og låser alle dørene

Engasjerer advokat

Nå krangler partene om hvem som kan kreve eierskap veien opp til fjellet. Thue mener at han har rett til å parkere bilen sin på den delen av Haramsvegen hvor han sto før politiet fjernet den, mens utbygger og politiet mener noe annet.

Thue er fast bestemt på å «velte lasten» til utbyggerne, og har nå engasjert Advokatfirmaet Elden, som i et brev til politiet 10. juni argumenterer for at demonstrasjonen og Thues sperring av veien var lovlig.

«Aksjonen er lovlig og på privat grunn i forhold til grunneier og veilaget», skriver Bjørn Kvernberg i Advokatfirmaet Elden, og viser til jordskiftedom av 20. juni 1983.

«Dersom utbygger skal bruke veien, så må det tilslutning/avtale til med samtlige sameiere», hevder Kvernberg.

Advokatfirmaet Elden har av sine oppdragsgivere i Motvind Norge blitt bedt om å ta ut midlertidig forføyning for å «verne om de privatrettslige veirettigheter med forbud mot å fjerne aksjonen og forbud mot bruk av veien til anleggstrafikk».

Forføyningen vil bli levert tingretten innen kort tid, skriver Kvernberg i brevet til politiet.

STO I VEIEN: Hans Petter Thue låste bilen og fant seg godt til rette, inntil politiet fikk bilen fraktet vekk. Foto: Mattis Sandblad

– God dialog med politiet

Utbygger har et helt annet syn på denne saken. Det har også politiet.

– Hans Petter Thue er ikke grunneier. Det foreligger en avtale mellom utbygger og grunneierne, sier Yngve Skovly hos Sunnmøre politidistrikt til VG.

– Vi har en god dialog med politiet, og har oversendt all dokumentasjon som viser at vi har full rett til å bruke veien. Politiet har også avklart det samme, sier Olav Rommetveit, som er daglig leder hos utbyggeren Zephyr.

Ifølge Rommetveit er det Haram og Ulla Veglag som bestemmer over bruken av denne veibiten. Dette slår også Haram og Ulla Veglag fast selv.

Og de siterer den samme jordskiftedommen fra 1983 som Thue gjør via Advokatfirmaet Elden.

– Hans Petter Thue har absolutt ingen rettigheter på den veien. Det slår en dom i jordskifteretten fra 1983 fast, sa Haram og Ulla veglag til TV 2 tidligere denne uken.

Advokatfirmaet Thommessen, som representerer Zephyr, poengterer også dette i sin henvendelse til politiet.

«Grunnen der veien befinner seg, er avgitt til veglaget og det er således veglaget som eier og disponerer veien. I punkt A 1 om avståelse av grunn til veien, er det ikke inntatt noen forutsetninger eller forbehold om bruk av veien», skriver Bendik Christoffersen i Thommessen på vegne av Zephyr.

Christoffersen skriver også at Thue ikke er medlem av veilaget.

Tilbake på jobb

Anleggsområdet er tilgjengelig via to andre veier, men Zephyr har ingen planer om å bruke disse.

– Det finnes andre atkomstmuligheter til anleggsområdet, men dette er den tryggeste, forklarer Rommetveit.

Publisert: 12.06.20 kl. 18:52

Les også

Fra andre aviser