ADVARER: Sylvi Listhaug (Frp) vil hindre at useriøse aktører utnytter Norges generøse pakke til næringslivet. Foto: Frode Hansen

Stortinget: Enige om åpne kontantstøtte-lister for bedriftene

Tirsdag morgen er de store partiene på Stortinget enige om hvordan kontantstøtten til bedriftene skal organiseres. Er vilkår som ifølge VGs opplysninger er på plass, er stor grad av åpenhet om hvem som får penger.

Oppdatert nå nettopp

Regjeringen har anslått at det vil bli utbetalt omlag 20 milliarder kroner i måneden, så lenge kontantstøtteordningen til bedriftene varer.

Mandag kveld sa Sylvi Listhaug (Frp) og Bjørnar Moxnes (R) til VG at begge gjøre nye grep for å unngå at kriminelle og useriøse bedrifter skor seg på Norges enorme krisepakker til næringslivet. Stortinget kan gi ut 20 milliarder i måneden.

Tirsdag morgen er regjeringspartiene og Ap, Frp, Sp og SV enige om ordningen. Rødt er ikke en del av dette flertallet. Rødt ville ha inn sterkere forbud mot utbetaling av utbytte og krav om redusert husleie for bedrifter som skulle motta støtten.

– Vi ser at kriminelle prøver å utnytte situasjonen, både i Norge og internasjonalt. Da må vi ta enda sterkere grep, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp til VG.

Forhandlingene om kontantstøtten til bedriftene holdt på til svært sent mandag kveld. Både Rødts Bjørnar Moxnes og Frps Sylvi Listhaug mener at strengere lut må til for å stoppe arbeidslivs-skurkene. De kommer derfor begge med nye forslag - hver for seg.

– Allerede nå hører vi at permitteringsordninger misbrukes. Folk permitteres for at bedrifter skal spare penger. Mens ansatte er permittert inviterer bedriftene til «dugnad» der arbeiderne likevel er på jobb. Så hører vi om bedrifter som permitterer folk, men der arbeiderne likevel jobber som normalt, sier Listhaug.

Frp viser til en ny rapport fra Europol som sier at kriminalitetsbildet endrer seg under corona-krisen.

les også Listhaug varsler at vi kan bli vel så opptatt av ledighetskrisen som coronasmitten

Listhaug og Frp fremmer et representantforslag i Stortinget tirsdag der de foreslår å gi bedre gi etatene som skal stoppe svindlere bedre tilgang på registerinformasjon. I tillegg vil hun ha en «kriminalitetspakke» med mer penger til de samme etatene.

Vil åpne registre

Høyres leder av finanskomiteen, Mudassar Kapur, bekreftet på Politisk Kvarter på NRK at partiene skulle møtes igjen for å gjøre ferdig detaljene i avtaleutkastet.

Listhaug peker på A-krimsentrene som spydspissen mot arbeidslivskriminalitet.

– I dag får ikke A-krimsentrene tilgang på nødvendig informasjon for å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet på grunn av taushetsplikt. Vi foreslår at vi skal få på plass lovendringer slik at de kan utveksle informasjon og oppheve taushetsplikten der det er nødvendig, slik at vi får tatt dem som prøver å utnytte ordningene våre, sier hun.

Frps representantforslag Forslaget fremmes tirsdag av Frp-representantene Sylvi Listhaug, Per Willy Amundsen, Roy Steffensen, og Bjørnar Laabak. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sikre at relevant registerinformasjon deles mellom offentlige forvaltningsorgan, for å avdekke og forhindre kriminalitet» «Stortinget ber regjeringen sørge for å bevilge nødvendige midler gjennom egen kriminalitetspakke, så snart som mulig» Vis mer

Dette er tverrfaglige samarbeid der Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten jobber på samme sted. Slike sentre finnes det i dag i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø og Tønsberg.

SE OGSÅ: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) advarer mot corona-gapestokk. Hun sa mandag at vi må unngå å bli sinte på hverandre, selv om feil blir begått i situasjonen vi er i.

Moxnes mot «bandene»

Kontantstøtte til bedriftene innebærer at staten vil dekke noen av de faste kostnadene for bedrifter som sliter økonomisk på grunn av de strenge smitteverntiltakene under coronavirus-epidemien.

Utbetalingene kan bli opp mot 20 milliarder kroner i måneden. Rødts Bjørnar Moxnes er bekymret for at kriminelle kan utnytte Stortingets generøsitet.

Rødts innspill Dette er Rødt og Bjørnar Moxnes sine fire innspill: • Holde ute useriøse bedrifter: «Stortinget ber regjeringen sikre at egenskaper ved selskapet som søker som indikerer useriøs drift fører til at selskapet blir nektet automatisk godkjenning, f.eks. om selskapet har et høyt antall betalingsanmerkninger, skattegjeld, lønnsgjeld til ansatte, utlegg til kemneren eller vedtak om tvangsinndrivelse.» • Ikke sosial dumping: «Stortinget ber regjeringen stille som vilkår at bedriftene på oppfordring kan dokumentere at de følger norske og bransjevise standarder for HMS, lønn og arbeidsvilkår.» • Åpenhet: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det opprettes en offentlig og søkbar database med informasjon om hvilke foretak som mottar støtte gjennom kompensasjonsordningen, hvor mye de har mottatt og reelle eiere av foretakene, som oppdateres fortløpende.» • Sanksjoner: § 12 (3) Administrativ sanksjon beregnes med 50 eller 100 prosent av tilskuddet som tilskuddsmottakeren uberettiget har mottatt. (Opp mot hhv. 30 eller 60 fra regjeringa) Vis mer

– Nå åpnes honningkrukka på 20 milliarder kroner i måneden, uten at det stilles krav til de utenlandske bandene som driver arbeidslivskriminalitet i Norge. Her må Stortinget stille harde vilkår, sier Moxnes til VG.

Partilederen i Rødt har flere forslag for å stramme inn vilkårene i krisepakken til bedriftene:

Rødt vil blant annet opprette en offentlig og søkbar database. Der vil det stå hvem som har fått støtte, hvor mye de har mottatt og reelle eiere av foretakene. I tillegg vil de heve den administrative sanksjonen som kan ilegges foretak som har fått urettmessig støtte.

UT MOT BANDER: Bjørnar Moxnes (R) advarer mot at det han kaller utenlandske bander som bedriver arbeidslivskriminalitet skal utnytte Stortingets krisepakke. Foto: Terje Bendiksby

Krisepakkene blir betalt av folks skattepenger. Listhaug mener det er svært viktig å hindre at folk utnytter slike ordninger.

– Vi skjønner at mange bedrifter er i en vanskelig situasjon og prøver å spare inn på det som er mulig. Men har du behov for folk på jobb, kan du ikke permittere, sier hun.

les også Bergamo-pasient til VG: – Epidemien overgår min mørkeste fantasi

– Er dette snakk om desperate bedriftseiere som prøver å spare penger eller skurker?

– Det være begge deler. Noen kan være i en vanskelig situasjon der de egentlig trenger å ha noen på jobb for å passe på og for at bedriftene skal være klare til å åpne når markedene er tilbake. Men vi må også regne med at useriøse aktører og kriminelle vil prøve å svindle det offentlige med fullt overlegg, sier Listhaug til VG.

SE VIDEO: Storbyen minner om en spøkelsesby. I flere av de store verdensmetropolene har det aldri vært så lite folk i gatene.

Publisert: 07.04.20 kl. 07:45 Oppdatert: 07.04.20 kl. 09:42

Les også

Fra andre aviser