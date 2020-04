FORFERDELIG VÆR: Slik så det ut på E6 ved Djupvik. Foto: Statens vegvesen

Finnmark fullstendig isolert fra resten av landet – frykter ras ved E6

E6 Kvænangsfjellet er stengt på grunn av fare for ras. Det er eneste ferdselsåre mellom resten av landet og Kvænangen i Nord-Troms og Finnmark.

Veien er stengt, og en ny vurdering skal gjøres klokken 14, opplyser Vegtrafikksentralen nord.

E6 Kvænangsfjellet er den eneste ferdselsåren mellom resten av landet og Kvænangen i Nord Troms/Finnmark fylke .

Alternative ruter går gjennom Sverige og Finland, men der er jo grensen stengt. Christer Berntsen i Vegtrafikksentralen Nord som sier:

– Veien er stengt på grunn av fare for ras. Det jobbes nå med å prøve å få fjernet noe snømasse, og det tas en ny vurdering til klokken 14 i dag, sier Christer Berntsen i vegtrafikksentralen nord.

– Stemmer det at dette er eneste innfartsvei i Norge?

– Det er det. Når den er stengt så må du via Sverige og Finland, sier Berntsen

Med de strenge grenserestriksjonene er det imidlertid usikkert om man kan komme seg til Finnmark via Sverige og Finland.

Avdelingsleder for ambulansetjenesten ved UNN, Per Øivind Sørgård, sier dette er en del av hverdagen i nord.

– Vi kaver oss ikke opp over dette. Jeg ser dere har grønne plener i sør, her har vi to meter snø. Dette er en del av hverdagen, og vi har helikopter, båt og fly i ambulansetjeneste, sier han.

Bekymret for forsyninger

– Det er en generell bekymring at denne veien ofte er stengt, sier Elisabeth Vik Aspaker, fylkesmann i Troms og Finnmark.

– Det har vært en ekstrem vinter, og mot værgudene er det vanskelig å sloss. Når det gjelder ambulansetrafikk er det muligheter for å bruke fly og helikopter, og noen steder båt. Jeg er mest bekymret for de generelle forsyningene, sier hun og legger til at det tar «ørten timer» å kjøre via Sverige og Finland.

– Og med de nye karantenereglene nå er det jo ekstra vanskelig om man kjører om disse landene.

