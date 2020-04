Røe Isaksen tar selvkritikk etter Tangen-seminar

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) innrømmet på en pressekonferansen tirsdag at han burde stilt flere spørsmål før han deltok på Nicolai Tangens «drømmeseminar».

– Jeg har gjort noen vurderinger som har vært dårlige eller mangelfulle. Jeg tar selvkritikk for det, sier Røe Isaksen.

Da han var næringsminister var han en av deltagerne på det mye omtalte «drømmeseminaret» til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

I november i fjor inviterte finansmannen til et tre dager langt opphold i Philadelphia.

– Jeg mener dette var et relevant arrangement å delta på som næringsminister, sier han i pressekonferansen tirsdag.

Betalte ikke hotellregning

Isaksen har tidligere opplyst til VG at han deltok som statsråd på hele konferansen, inkludert en privat Sting-konsert. Isaksen har hevdet departementet dekket hotell og reise, men ikke måltidene.

På pressekonferansen forteller imidlertid Isaksen at hotellregningen ved en feil ikke er betalt av departementet, men lover at det ordnes opp i. Han har tidligere sagt at han vil betale for måltidene på seminaret.

– Burde stilt flere spørsmål

Isaksen bekrefter videre at planleggingen av USA-reisen, der han blant annet møtte USAs handelsminister, ble påbegynt etter at han takket ja til Tangen-seminaret.

– Jeg burde stilt flere stilt flere spørsmål før konferansen. Det var en konferanse hvor deltagere deltok i flere forskjellige kapasiteter. Noen var der som privatpersoner og venner.

Han påpeker at det aldri var aktuelt å selv delta som privatperson, og at han på ingen måte hadde noe med ansettelsen av Tangen som oljesjef.

– Jeg visste ikke at han var en kandidat før jeg leste i media at han var ansatt.

– Jeg er ikke venn med Nicolai Tangen, vi har ikke privat kontakt. Den eneste private kontakten vi har hatt er en kort SMS etter han fikk sin stilling, hvor jeg gratulerte ham, og han takket kort, forklarer han også.

SJEFER: Avtroppende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad (t.v.), og påtroppende sjef Nicolai Tangen.

Topptungt seminar

Tangen, som i mars i år ble presentert som Oljefondets nye sjef, leide inn to privatfly og dekket hotell, mat og drikke og underholdning for mange av de rundt 150 deltagerne, har Tangen opplyst til VG.

Blant deltagerne på seminaret var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, tidligere oljefondssjef Knut Kjær, statsråd Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup, filosof Henrik Syse, styregrossist Knut Brundtland og flere Schibsted-ledere.

Tangens nære bånd til sentrale samfunnstopper har vært gjenstand for omfattende presseomtale de siste dagene. Lørdag kveld varslet Norges Bank at den vil undersøke Slyngstads reise.

Tirsdag ble det kjent at Norges Banks tilsynsorgan kaller inn til ekstraordinært møte onsdag for å få en redegjørelse av prosessen rundt ansettelsen.

Slik ble han invitert

VG har fått innsyn i kommunikasjonen om USA-seminaret mellom Isaksen og Tangen.

Isaksen ble invitert til USA-seminaret allerede i mai 2018. Da sa Tangen at flere bekjente av statsråden kom til å være med på turen. Blant annet Henrik Syse, Fredrik Sejersted og Ulf Sverdrup.

I e-posten skriver Tangen at han kan få betale reisen selv dersom han vil og at han kan ta med seg ektefelle på turen.

Isaksen svarer Tangen fem dager senere at invitasjonen høres «veldig, veldig spennende ut», men sier at han må sjekke med departementet først om han kan delta offisielt.

«Det er jo en invitasjon som kan falle litt mellom stolene, men la meg sjekke vurderingene i departementet om dette også er noe jeg kan delta på i offisiell kapasitet. Kommer det en mer formell invitasjon senere?»

Tangen svarer Isaksen senere samme dag.

«Så flott at du har lyst til å bli med på dette, veldig spennende å ha deg med. Jeg kommer til å sende ut noe litt mer «offisielt» om noen måneder. Det viktigste nå er å få programmet spikret ferdig og få gjestene til å krysse av datoene i boka.»

Den formelle invitasjonen fra Tangen kommer først 3. desember 2018. En måned senere takker Isaksen offisielt ja.

«Jeg deltar gjerne på dette. Et spennende program som er relevant for en næringsminister,» skriver Isaksen den 4. januar 2019.

