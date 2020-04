SKJEVFORDELING: Det er vedtatt at sykehusene skal få mesteparten av smittevernutstyret. KS mener ordningen må endres. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

KS slår alarm: Alvorlig mangel på smittevernutstyr

Storbyene får fortsatt for lite smittevernutstyr, selv om de kjemper mot utbrudd blant eldre og syke. KS mener kommunene taper kampen om smittevernutstyret.

– Jeg ble overrasket da vi satte oss ned med storbyene så sent som på fredag, og fikk høre at det fortsatt var så alvorlige mangler på smittevernutstyr, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i Kommunesektorens organisasjon KS, til VG.

Seks kommuner har kjempet mot store utbrudd av corona i sykehjemmene.

Over halvparten av alle dødsfall med viruset skjer i omsorgsinstitusjonene, og fortsatt er mange eldre beboere smittet.

– Vi ser at mange flere dør av corona på sykehjem enn på sykehus. Smitteutbrudd på sykehjem er alvorlig, der helsen til de som bor der jevnt over er skral i utgangspunktet, sier Gram.

Det er kommunene som har ansvaret for blant annet sykehjem og hjemmetjenester, mens staten har ansvaret for de offentlige sykehusene.

Ifølge VGs oversikt var 157 personer innlagt på sykehus i Norge, per 20. april. 43 fikk behandling med respirator.

Til sammenligning var det 167 coronasmittede beboere på sykehjem i Oslo, Bergen, Bærum, Dammen og Kristiansand, ifølge KS’ tall fra fredag. 50 personer fikk oppfølging i eget hjem.

– Vi mener at man må vektlegge det kommunale behovet sterkere, i hvert fall i den fasen vi er i nå, sier Gram.

PRISGALOPP: Bærum kommune meldte 16. april at munnbind de tidligere kunne kjøpe for tre kroner, da kostet 33 kroner, ifølge KS. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Sykehusene får mest

Helsedirektoratet har vedtatt en fordelingsmodell som går ut på at helseforetakene, altså sykehusene, skal få 70 prosent av utstyret, at kommunene skal få 20 prosent og at 10 prosent skal gå til et reservelager nasjonalt.

KS mener både fordelingsnøkkelen mellom sykehus og kommuner må endres, og at selve ordningen med innkjøp ikke fungerer etter hensikten.

Flere kommuner opplever nå at prisene på utstyr fra leverandørene har skutt til værs:

Blant annet meldte Bærum kommune 16. april at munnbind de tidligere kunne kjøpe for tre kroner, da kostet 33 kroner, ifølge KS.

– Det er en kjempeprisøkning, sier Gram.

Samtidig har noen av kommunene opplevd at leverandører har trukket seg fra oppdrag og heller inngått avtaler med kommuner som kan betale mer for utstyret.

– Kommunene får heller ikke kvalitetssjekket utstyret på grunn av den spesielle markedssituasjonen. Det er en krevende situasjon, sier Gram.

Ifølge fagdirektør Svein Lie er det helt ukjent for Helsedirektoratet at dagens modell for innkjøp fører til en prisgalopp. Selv om tilgangen har blitt bedre er det fortsatt en knapphet på smittevernutstyr.

– Det er derfor svært viktig å ikke bruke mer smittevernutstyr enn det som er strengt nødvendig. Samtidig gjør vi det vi kan, både lokalt og nasjonalt, for å skaffe til veie mer utstyr, sier Lie.

Bekymret for liv og helse

Det er Sykehusinnkjøp som står for den nasjonale innkjøpsordningen.

Kommunene skal selv forsøke å skaffe utstyr lokalt, men de kan også melde behovene sine sentralt dersom de ikke får tak i utstyret de trenger.

I samarbeid med Helsedirektoratet skal Fylkesmennene sørge for at utstyret distribueres til kommunene.

Forsendelsene skal ta utgangspunkt i bestillinger og vurderinger av hvem som trenger det mest. Ifølge styreleder Gram rapporterer de store kommunene at de ikke får alt utstyret de har bestilt.

Han viser til at KS har hatt løpende dialog med helsemyndighetene om smittevernsituasjonen i kommunene.

– Jeg må gjenta at jeg ble overrasket over tilbakemeldingene fra kommunene, jeg har trodd og fått forsikringer om at dette var i klar bedring, sier Gram.

– Bekymringen er at både ansatte og brukere blir smittet, med den risikoen det er for liv og helse, sier Gram.

FORDELER: Fagdirektør Svein Lie på pressekonferanse for Helsedirektoratet. Foto: Trond Solberg, VG

– Under konstant vurdering

De regionale helseforetakene var med på å bestemme fordelingen, som gjør at kommunene får en femtedel av utstyret, ifølge fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

– Formålet var å sikre at det var tilgang til smittevernmateriell i alle kommuner. Vi ga samtidig melding om at fordelingsmodellen var under konstant vurdering og at vi skulle justere den på grunnlag av erfaringer, blant annet med hvor sykdomsbyrden er størst, sier Lie til VG.

– Hvilke vurderinger gjør Helsedirektoratet om å endre fordelingsnøkkelen nå?

– Vi har svart at dette skal vi følge med på, og eventuelt endre fordelingsnøkkelen dersom den framstår skjev. Så langt har det ikke vært mange tilbakemeldinger på dette.

Tilbakemeldingene de har fått kommer fra de kommunene som har størst andel syke med covid.19, ifølge Lie.

Ti prosent av smittevernutstyret settes av til et kriselager, men det kan omdisponeres når det er særlig behov. Det er fylkesmennene som skal rapportere videre om behov i kommunene.

– Fylkesmennene har tatt opp dette spørsmålet og vi har fordelt ut til kommunene som har hatt en utfordring, sier Lie.

