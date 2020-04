REAGERER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Tangen-seminaret er problematisk. Her med Erna Solberg under en debatt på Stortinget i januar. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Krever svar om Tangen-seminar

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller USA-konferansen «det ypperste av luksus», og ber statsministeren svare på om det er greit at statens topper deltar på slike arrangementer.

VG fortalte lørdag hvordan finansmann Nicolai Tangen brukte millioner av kroner på en spektakulær tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA – få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Rundt 40 nordmenn deltok på konferansen, som fant sted november i fjor. De ankom med private jetfly fra Europa, bodde på Hilton-hotell, spiste middager, fikk høre artisten Sting synge og verdens fremste akademikere snakke. Alt påspandert av Tangen.

Blant deltagerne var daværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), FN-ambassadør Mona Juul og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Mandag ble det klart at arbeidsgiver til de tre førstnevnte likevel skal betale for dem.

«Klassisk elitesamling»

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på at samfunnstoppene samlet seg på denne måten i utgangspunktet.

– Det er avgjørende viktig at vi har tillit til norske embetsmenn. Regjeringsadvokaten, ambassadøren, oljefondssjefen og statsråden må opptre uavhengig. Det er problematisk at de blir påspandert middager, godt med drikke, konserter og opplevelser, sier han til VG.

– Og det gir dessverre grunn til å stille en rekke spørsmål da vedkommende som spanderer kort tid etterpå får en av Norges viktigste stillinger.

Han betegner USA-seminaret som en «klassisk elitesamling for å knytte nettverk og utveksle informasjon», og at det «skumle» med det er dersom det blir tatt uformelle beslutninger.

– I Norge har vi en måteholdstradisjon. Statsråder og embetsmenn skal vise måtehold. Dette seminaret er det motsatte av dette; det er dekadanse, det ypperste av luksus. Da bør alle vi i maktposisjoner tenke på hvordan dette tar seg ut. Alle varsellamper på smøring burde lyse.

Da Tangen var med i Dagsnytt 18 på mandag svarte han på spørsmål om hvorfor mange reagerer på det som kommer frem. Tangen svarer at «fakta ikke har kommet godt nok frem», og er opptatt av rekkefølgen på de ulike hendelsene.

– Ansettelsen av meg ble gjort av et utvalg som var helt uavhengig av Slyngstad. Jeg har vært helt åpen om denne saken hele tiden til Norges Bank, sier han i NRK-sendingen.

«Er det greit?»

Nå stiller han skriftlig spørsmål om saken i Stortinget, rettet til Erna Solberg (H):

«Anser statsministeren det som greit at statens embetsmenn deltar på slike arrangementer og mottar goder som er inkludert i et slikt arrangement?» spør Vedum.

Videre vil han vite om andre statsråder og embetsmenn har deltatt på lignende seminarer i hennes tid som statsministeren.

– Regjeringen har strammet inn på regelverket for at vi må skatte av goder. Bussjåføren må skatte av bussturer på fritiden, frivillige på festival må skatte av festivalpasset. Da blir det så grunnleggende feil at de som har de aller høyeste lønningene i staten og de aller fremste stillingene skal få mye større goder uten at det skal klargjøres om det er greit eller feil, mener Slagsvold Vedum.

VILLE IKKE HA DRATT: Slagsvold Vedum sier til VG at han ville ha takket nei dersom han hadde blitt invitert til Tangen-seminaret. Foto: Frode Hansen, VG

Solberg: Skal ikke ta imot goder

Erna Solberg vil svare Sp-lederen, forsikrer statssekretær Rune Alstadsæther. Men foreløpig viser hun til reglene som gjelder for statens ansatte, slik hun tidligere har gjort i VG:

– Vi har klare regler for hva man kan motta som regjeringsmedlem eller statsansatt. Det er ikke anledning til å ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning eller andre fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke det vi gjør i jobbene våre, sier Solberg.

– Når vi er på reiser eller seminarer i embets medfør skal det altså betales av arbeidsgiver på vanlig måte. Det er også viktig at det er full åpenhet om det, legger hun til.

Vil ha Riksrevisjonen til å granske

Det er ikke bare Sp som reagerer på Tangen-seminaret. Ap og SV har gått kraftig ut mot dem som deltok på USA-turen. LO-topp Jørn Eggum krever full gransking av det han mener fremstår som «århundrets smøretur». Ap mener staten må vurdere å ta deler av tur-regningen i etterkant.

Også Rødt krever en uavhengig gransking, og mener at Riksrevisjonen bør involveres.

– Det er avgjørende med full åpenhet og at alle steiner snus. Denne eliteoppførselen er i ferd med å rive teppet vekk under den tilliten som Norges offentlige institusjoner avhenger av, sier Bjørnar Moxnes til VG.

KREVER SVAR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha full gjennomgang av både deltagelse på Tangen-seminaret og ansettelsen av ham som Oljefond-sjef. Foto: Ola Vatn / VG

Rødt mener videre at regjeringens rolle i ansettelsen av Tangen som Oljefond-sjef må undersøkes.

Hans Andreas Limi, tidligere parlamentarisk leder i Frp, ber også om svar i saken. I skriftlig spørsmål i Stortinget til finansminister Jan Tore Sanner (H) spør han hva statsråden vil gjøre for å bidra til åpenhet om ansettelsesprosessen.

Publisert: 20.04.20 kl. 22:45

