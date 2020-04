Politiet rykket ut til meldinger om støy landet rundt: – Håper alle tar del i dugnaden

Flere av landets politidistrikter har hatt hendene fulle med meldinger om festbråk og ansamlinger av folk natt til søndag.

– Vi har hatt noen fester med over 20 stykker, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til VG.

De har natt til søndag fått 25 meldinger om forstyrrelse av natteroen, høy musikk og ordensforstyrrelser.

Operasjonslederen forteller at de fleste hører på politiets anmodninger og at sakene løser seg greit – selv om det finnes unntak.

– Vi rådgiver og veileder folk til at de skal gjøre det resten av befolkningen gjør i forhold til å begrense smitte, sier han.

Politiets oppfordring: – Ta dere sammen!

– Jeg håper folk følger de anmodningene som er, og at alle tar del i dugnaden. Det er rom for forbedring hos flere her som har arrangert fest, det er det ingen tvil om, sier han.

Også i Oslo har det kommet flere meldinger om feststøy natt til søndag, og operasjonsleder Guro Sandnes forteller at hun er litt overrasket over at dette kommer nå, midt i coronatiden.

– Samtidig er det ikke så rart at det glir litt ut nå i påsken etter såpass lang tid, så jeg er ikke veldig overrasket, sier hun.

Brudd på myndighetenes smittevernregler kan få konsekvenser, sier operasjonslederen.

– Førsteprioritet er støyen. Så må vi må finne ut av om noen skulle vært i karantene eller isolasjon. Vi skal heller ikke ha noen store samlinger av folk, rett og slett.

I Molde måtte politiet i Møre og Romsdal rykke ut til sentrum klokken 00.58, eller flere meldinger om ansamlinger av biler.

– Meldere er bekymret for smitte og råning. På parkeringsplassen ved Molde storsenter var det samlet ca 50 biler og en traktor. Biler/ involverte gitt pålegg om å forlate stedet, skriver politiet på Twitter.

I Trøndelag politidistrikt har de i tillegg til festmeldinger også fått flere meldinger om folk som har samlet seg utendørs.

– Tidligere på natten var det flere henvendelser om samlinger utendørs, i gapahuker og lignende. Vi hadde også et sted hvor hele nabolaget hadde samlet seg og fyrt opp et bål, sier operasjonsleder Astrid Metlid.

Hun har forståelse for at folk kan være lei av å holde seg inne.

– Men aktivitet som gjør at mange andre blir forstyrret, det er ikke noe særlig. I tillegg er det viktig å tenke på smittefare ved ansamlinger av folk.

Publisert: 12.04.20 kl. 05:22

