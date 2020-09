ORDFØRER: Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg snakket mandag om smittesituasjonen. Foto: VGTV.no

Sarpsborg går til anmeldelse etter coronasmitte

SARPSBORG/OSLO (VG): Ordføreren i Sarpsborg varsler anmeldelse etter at et religiøst arrangement har ført til et stort smitteutbrudd i Østfold.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Sarpsborg opplyste under en pressekonferanse mandag at kommunen går til anmeldelse etter at et religiøst arrangement har ført til et stort utbrudd av coronasmitte i både Sarpsborg og Fredrikstad.

– Sarpsborg kommune mener at det store antall smitte blant deltakerne og deres familiemedlemmer og andre nærkontakter, viser at det oppsto smitte ved disse arrangementene, sier Martinsen-Evje.

– Det har vært mange personer samlet over flere dager og lang tid, og vi mener derfor at det er grunn til mistanke om brudd på smittevernsreglene. Derfor har kommunens kriseledelse i ettermiddag bestemt at forholdet blir anmeldt til politiet, legger han til.

Anmeldelsen ligger foreløpig hos kommuneadvokaten.

– Uakseptabelt med hets

Ifølge ordføreren foregikk samlingene i ulovlige lokaler. Det var sendt inn en søknad om bruksendring, men søknaden var ifølge Martinsen-Evje mangelfull.

Samtidig roser han trossamfunnet for å samarbeide godt med kommunen i arbeidet med smittesporing.

– Jeg vil takke forstanderen for at han hele tiden har hjulpet oss i dette arbeidet. Vi må huske på at forstanderen, hans familie, øvrige styremedlemmer og alle berørte familier har det vondt nå. Det smerter meg at det finnes barn, unge og voksne som er smittet og kan føle skyld og sorg. Vi må huske at de har tatt ansvar.

– De siste dagene har det vært økende grad av hets mot det muslimske miljøet og dette er helt uakseptabelt. Vi er alle innbyggere i Sarpsborg og det er nå vi må stå sammen, legger Martinsen-Evje til.

KOMMUNELEGE: Karianne J. Bergman orienterte mandag om smittesituasjonen i Sarpsborg. Foto: VGTV.no

Fire nye smittetilfeller mandag

Antall smittede i Sarpsborg har gått kraftig opp etter det religiøse arrangementet.

– Fra 1. september og fram til i dag har vi fått 81 nye coronatilfeller. Før dette hadde vi 109. I går var det rekordtall for oss, med 25 nye smittede. Det er veldig krevende når vi får så mange smittede på én dag. Så langt i dag har vi fire nye, sier kommunelege Karianne J. Bergman under en pressekonferanse mandag.

Cirka 1100 personer er i karantene ved kommunens institusjoner i Sarpsborg akkurat nå, melder hun.

Bergman omtaler utbruddet som «under kontroll».

– Det er ikke noen grunn til å avlyse planlagte arrangementer, legger hun til, forutsatt at man tar forholdsregler og følger smittevernsreglene.

Det religiøse arrangementet i Østfold, som gikk over flere dager, har ført til et massivt utbrudd av coronasmitte.

Mandag formiddag var til sammen 2500 personer i Fredrikstad og Sarpsborg i karantene, fordelt på 1300 i Fredrikstad og 1200 i Sarpsborg.

- Det er en urovekkende utvikling, men så lenge våre smittesporere klarer å finne smitteveien og det er innenfor ett miljø, så klarer vi å holde en viss oversikt. Det er viktig, det gjør at vi ikke spinner ut av kontroll, har ordføreren tidligere uttalt til VG.

