TO TIMER: Mange av dem som ankom Gardermoen onsdag kveld brukte over to timer fra gaten til passkontrollen. Foto: Privat/Ullensaker kommune

Kommuneoverlege om kø-kaos på Gardermoen: – Veldig uheldig

Flere passasjerer er forbannet over manglende smitteverntiltak da de landet på Gardermoen onsdag kveld. Politiet har torsdag hatt møte med Avinor om situasjonen.

Mellom klokken 22.08 og 23.37 onsdag landet fem fly fra Spania på Gardermoen, noe som førte til kø i passkontrollen langt utover natten.

Kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommune kommenterer situasjonen på flyplassen slik:

– Vi opplevde at det kom fem fly på kort tid og at dette medførte en uoversiktlig situasjon. Når dette skjer uanmeldt og på natten, er det umulig å oppbemanne med personell fra kommunen. Jeg oppfatter den beskrevne situasjonen i media, med lange køer med mennesker som i lang tid står tett sammen, som veldig uheldig og ikke ønsket ut fra et smittevernsynspunkt.

Han tilføyer at spørsmål om organisering ved ankomst av fly, køer og ordenskontroll må besvares av Avinor.

Det er Ullensaker kommune som har det overordnede ansvaret for smitte og helsevern på Oslo lufthavn.

Meyer-Myklestad forklarer at helsepersonell fra kommunen er tilstede på flyplassen til enhver tid. Oppgaven deres er å vurdere helsetilstanden til dem som kommer, og hvorvidt de skal settes i isolasjon på LHL-sykehuset.

– Der vil de bli isolert og prøvetatt med henhold til corona-sykdom. Svar foreligger neste dag. Til nå har alle personer som er blitt isolert, testet negative på Covid 19 sykdom, sier kommuneoverlegen.

Avinor: – Ikke uventet

Avinor svarer med å vise til at det fra og med mandag denne uken ble innført indre-Schengen grensekontroll.

Det betyr at politiet utfører grensekontroll på mange flere flyvninger enn vanlig.

– Det er derfor ikke uventet at det kan føre til lengre kø ved store ankomster og mange fly samtidig, da ordinær infrastruktur ikke er tilrettelagt for denne ekstraordinære situasjonen, skriver pressevakt Nora Hoberg Prestaasen i en E-post til VG.

Hun sier at de har et godt samarbeid med politiet, Heimevernet og andre aktører for kontinuerlig å bidra til at det blir en så god håndtering av situasjonen som mulig.

– Det er beklagelig at våre passasjerer opplever kø-situasjoner som i går kveld. For å begrense kø-situasjoner iverksetter vi flere tiltak i dag. Dette er blant annet tiltak som å redusere samtidighet av ankommende fly og ytterligere forbedre informasjon til passasjerene, blant annet gjennom å dele ut et informasjonsskriv på vegne av kommunen.

Politiet: Utfordrende å forutse

– Det kom nok noe flere passasjerer enn det vi visste. Vi ser nå på hva som kan gjøres annerledes etter det som skjedde i natt, sier Ragnhild Aas, seksjonsleder på grensekontroll på Oslo Lufthavn til VG.

Aas sier politiet har hatt møte med blant annet Avinor om situasjonen. Hun sier likevel at det kan bli utfordrende å forutse slike situasjoner fordi mange avbestiller reiser, man kan dermed ikke vite hvor mange som faktisk kommer.

Aas sier hun ikke kan oppgi hvor mange politiet har på jobb her nå, men at det ikke vil gjøre køene kortere dersom flere var på jobb:

– Vi har allerede bemannet alle posisjonene våre, og har så mange ansatte på jobb som nødvendig.

Hun understreker at politiet har fokus på smittevern, men at infrastrukturen ikke er tilrettelagt for å sjekke alle passasjerer som kommer fra utlandet. Dette må de nå gjøre som følge av innføring av indre-Schengen grensekontroll.

Gjorde mer enn forventet

Korporal Tore Ellingsen sier til VG at det har roet seg på flyplassen torsdag morgen, men at det var mye å gjøre for Heimevernet i natt.

– Vi har nå 90 soldater på Gardermoen, og litt over 50 på hotellet. De gjorde mer enn det som er forventet av dem. De delte ut vann og fant bagasjen til folk, men var ved godt mot , sier han.

Ellingsen sier Heimevernet følger instruksene fra kommunelegen, med spesielt fokus på avstand og hygiene.

OVERRASKET: Stig Rune Nergaard reagerer på dårlig organisering og mangel på smitteverntiltak da han og flere hundre andre norske passasjerer landet på Gardermoen onsdag kveld. Foto: Privat

Passasjer: – Sikkert 1000 personer i køen

Stig Rune Nergaard var blant de norske passasjerene som onsdag kveld ankom Gardermoen fra ulike destinasjoner i Spania.

Etter å ha landet med et Ving-fly fra Las Palmas klokken 23, ble de møtt av en kø som strakk seg så langt øyet kunne se.

– Det var sikkert 1000 personer i køen. Fra vi kom inn gaten og ned til passkontrollen tok det nesten tre timer, sier Nergaard.

VG snakket onsdag kveld med flere passasjerer som kom med fly fra Spania og opplevde at smitten ikke ble tatt på alvor.

Nergaard sier at hundrevis av passasjerer ble stuet sammen for å vente på busser som skulle ta dem til «karantenehotellet» Comfort Runway.

Etter å ha ventet en stund, innså han at det ikke kom til å skje.

– Bussen til hotellet tok bare 16 passasjerer hver gang, og det var flere hundre mennesker som skulle dit. Så da klokken var 04 ga vi opp, sier Nergaard, som forteller at han endte opp med å sove 20 minutter på en benk på flyplassen.

RETURNERER UTLENDINGER: Politiet og Forsvaret på Gardermoen for å ta imot utenlandske reisende som ankommer Norge far land utenfor Norden. Bildet er tatt 14. mars. Foto: Terje Pedersen

– Uorganisert og kaotisk

Finnmarkingen forteller at folk var forbanna, og at det oppsto en oppjaget stemning på flyplassen. På spørsmål om det var iverksatt tiltak for å begrense smittefaren, begynner han å le.

– Man var selvfølgelig preget av alvoret, men det var uorganisert og kaotisk. Vi stod som sild i tønne og fikk bare beskjed om at vi skulle passe på og holde avstand. Men det var helt umulig å gjøre det.

På spørsmål om hvorfor ikke bussen til karantenehotellet var bedre organisert, svarer kommuneoverlege Meyer-Myklestad at alle friske norske reisende skal direkte i hjemmekarantene.

De som har sykdomssymptomer skal fraktes til LHL-sykehuset og isolat for prøvetaking.

– Hotellet ble tidligere brukt for utenlandske reisende som skulle reise tilbake raskt og som trengte karanteopphold på flyplassen. Nå har situasjonen endret seg fordi vi ikke har mange utenlandske reisende. Norske reisende som har behov for opphold på hotel av karantenegrunner vil være unntaksvis, og forbeholdt de som ikke kan reise til hjemmekarantene innen første døgn.

Publisert: 19.03.20 kl. 17:42 Oppdatert: 19.03.20 kl. 18:06

