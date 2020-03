Nye studier: Slik påvirker karantene oss psykisk

Karantene og isolasjon øker forekomsten av sinne, forvirring, angst og depresjon, viser ny forskning. Her er psykologenes beste råd til å takle psykiske problemer.

Nå nettopp

Etter at Helsedirektoratet søndag krevde at psykologer måtte stenge dørene, har det vært hektisk aktivitet for å få på plass digitale løsninger for dem som sliter psykisk.

