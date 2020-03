Erna om økonomien: – Vi ser at dere sliter

Fredag presenterer statsminister Erna Solberg regjeringens tiltak for å motvirke de økonomiske utfordringene skapt av corona-pandemien.

Også finansminister Jan Tore Sanner, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede ved pressekonferansen på Statsministerens kontor.

Torsdag innførte regjeringen inngripende tiltak i hele Norge for å begrense smitten av viruset. VG har skrevet en omfattende sak om hvordan dette påvirker nordmenns hverdag.

Statsministeren starter med å takke alle som har holdt hjulene i gang og gjentar at alle må delta i en smittevernsdugnad for dem viruset rammer hardest.

– Flere og flere bransjer rammes. Flere og flere bedrifter rammes av permitteringer, påpeker Solberg.

– Vi ser at dere sliter, og vi skal komme, og kommer, med målrettede tiltak for å hjelpe. Vi vil igangsette strakstiltak og ytterlige konkrete tiltak for hardt rammede bransjer og næringslivet, og tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien dersom det blir nødvendig, sier hun.

TILTAK: Finansminister Jan Tore Sanner (H), statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Lise Åserud/ NTB scanpix

Hun sier tiltakene nå er første bidrag for å unngå konkurser, så vi har en jobb å gå til i andre enden av denne krisen.

– De fleste grepene blir tatt nå, og vi er beredt på å ta flere, sier Ropstad.

– Vi skal øke skjønnsrammene til kommunene med 250 millioner kroner i 2020 som et første steg, sier han.

Ropstad sier også at det var fint om naboer kan trå til med barnepass i disse dager.

– Vårt ansvar er å iverksette nødvendige tiltak for å trygge jobbene, og bidra til at den midlertidige nedgangen i økonomien ikke skader den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi, sier finansministeren.

Han sier regjeringen har lagt fram to forslag Stortinget skal behandle:

– Vi gjennomfører tiltak i helsevesenet - vi må blant annet sikre tilgang på legemidler og ressurser til å gjennomføre coronaprøver, sier han.

Sanner åpner for å hente hjelp fra pensjonerte helsearbeidere.

– Vi foreslår å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for dem som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 til 40 prosent, sier han.

Totalt skal tiltakene utgjøre rundt 5,6 milliarder kroner.

Regjeringen besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra og med torsdag klokken 18. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Men dette kan bli forlenget, skriver Utdanningsdirektoratet.

Ifølge SSB er det 630.000 barn i grunnskolen, 280.000 i barnehager og 190.000 i videregående skole i Norge.

Omsorgspenger blir ofte kalt sykt barn-dager. Om barnehage eller skole stenger på grunn av coronaviruset, har foreldre rett til omsorgspenger, opplyser NAV.

