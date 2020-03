Trine Skei Grande går av – trekker seg som partileder og statsråd, og tar ikke gjenvalg

Trine Skei Grande varsler nå at hun trekker seg som leder i Venstre. Hun stiller ikke til gjenvalg, slik en enstemmig valgkomité har foreslått. Samtidig forlater hun regjeringen nå, og sier nei til gjenvalg til Stortinget i 2021.

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Venstre-lederen til VG.

Hun har tent to stearinlys på kjøkkenbordet i Oslo-leiligheten, og laget rause kopper med kaffe for å ta imot VG til dette intervjuet.

– Senere i dag kommer jeg til å ringe valgkomiteens leder og si at de må lage en ny innstilling. Jeg tror ikke lenger at jeg kan bringe dette sammen, slik jeg hadde håpet. Nå må valgkomiteen lage en ny plan, sier Trine Skei Grande.

FERDIG: Fra sitt eget kjøkkenbord forklarer Trine Skei Grande hvorfor hun går ut av regjeringen, sier nei til gjenvalg som Venstre-leder og gir seg på Stortinget. Foto: Trond Solberg

Én dags landsmøte

Klokken 15 skal Grande orientere stortingsgruppen om avgjørelsen.

Senere i dag skal hun ha et telefonmøte med sentralstyret, der de blant annet skal diskutere om landsmøtet i april skal utsettes.

Grande sier til VG at det er aktuelt å korte ned landsmøtet til én dag, og at behandlingen av nytt prinsipprogram om kan utsettes om det blir påkrevd.

Grandes avgang som statsråd medfører at Venstres næringsminister Iselin Nybø rykker opp som Venstres fremste medlem i regjeringen, hvor hun nå blir nummer to etter Erna Solberg. Det betyr at hun skal koordinere Venstres arbeid i regjeringen fram til valget av ny partileder.

– Villig til å ta kjeften

Trine Skei Grande legger tydelig vekt på at det ikke var slik hun ønsket å forlate ledervervet i Venstre. Men at det var slik det måtte bli.

For aller første gang forteller hun selv om hvordan hun ønsket å gjennomføre partiledervalget nå i vår, foran Venstres landsmøte i april:

– Tidlig etter valget i fjor høst sa jeg dette til valgkomiteen: Hvis de klarte å finne en kandidat de var enige om, så ville jeg trekke meg når som helst. Helt til forrige onsdag, siste kvelden valgkomiteen var i arbeid, sa jeg til komiteen: Hvis dere ringer meg og sier at dere er enige om en lederkandidat, da skal jeg trekke meg, forklarer hun.

TRIO: På fredag stilte Abid Raja, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn opp til et intervju. Foto: Tore Kristiansen

– Men de kom aldri tilbake til meg med en slik melding. Jeg fikk, tvert imot, vite at de ikke kom til å bli enige om en ny kandidat. Min analyse da var at en kampvotering ikke var det Venstre trenger nå. Jeg var villig til å ta den kjeften jeg ville få for å stå videre i det.

Fredag innstilte valgkomiteen enstemmig på gjenvalg av Trine Skei Grande som partileder, og Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestledere.

– Abid og jeg har kommet nærmere

Skei Grande hopper nå en drøy måned tilbake i tid i samtalen, da Frp forlot regjeringen og muligheten åpnet seg for Venstre til å justere regjeringslaget.

Da ble Sveinung Rotevatn og Abid Raja satt inn i regjeringen, mens den nåværende første nestlederen Ola Elvestuen røk ut.

– Da tok vi opp i oss de talentene som har grodd i partiet, og jeg håpet at valgkomiteen skulle gjøre en heltemodig innsats. Det er helt sant at Abid og jeg har kommet nærmere hverandre. Vi har hatt det gøy sammen i regjeringen. Derfra kunne vi tre begynne å jobbe oss sammen igjen. Jeg ønsket ikke noen konfrontasjon. Men det bare fortsatte. Nå tror jeg det beste er at noen andre slipper til, sier hun.

BLE TATT INN I VARMEN: Trine Skei Grande fant plass i regjeringen til de to hovedutfordrerne, Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: Tore Kristiansen

Prøvde å samle ett team

– Å presse Sveinung Rotevatn til å peke på deg som leder, var det et forsøk på å unngå en lederstrid?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen. Men jeg gjorde et forsøk på å samle Sveinung og Abid slik at vi kunne jobbe sammen som ett team. Da kunne jeg eventuelt sitte som partileder i ett år, selv om jeg ble valgt for to år – og få til den overgangen litt mer smidig enn det ligger an til nå, sier hun.

– Men nå tror jeg ikke at jeg klarer det, legger hun til.

– Med både anonyme og åpne kilder som er ute, har jeg nå kommet til at det beste er om noen andre slipper til. Det har vært viktigere for mange å være mot noen enn å være for noen. Slik kan vi ikke fortsette, sier Skei Grande.

Det er her hun tar fram sitatet fra den fascistiske italienske lederen Benito Mussolini: «Det er mulig å styre Italia. Men det er bare helt meningsløst».

– Men hvorfor går du også ut av regjeringen også?

– Jeg vil gi rom for den prosessen som skal komme. Det er mitt hovedanliggende.

FERDIG: Trine Skei Grande går ut av regjeringen, fortsetter ikke som partileder etter landsmøtet og tar ikke gjenvalg til Stortinget. Det fortalte hun VG i et intervju onsdag formiddag, hjemme på kjøkkenet i Gamlebyen i Oslo.

Informerte Erna

Hun forklarer at Erna Solberg har vært «på innsiden» av hennes vurdering hele veien. Det betyr at søknaden om å få gå av allerede er formidlet til statsministeren.

Det er trolig at Norge har en ny kunnskapsminister allerede på fredag.

– Og så forlater du Stortinget i 2021?

– Ja. Den avgjørelsen tok jeg etter stortingsvalget. Mine aller nærmeste har visst det en stund. Jeg gjør det fordi det gror godt med flinke folk i Oslo. Man får nesten dårlig samvittighet overfor de nedover på lista som ikke får sjansen til å komme fram.

Venstre-lederen får tårer i øynene når hun blir spurt om avgjørelsen om å trekke seg, kommer med sorg eller lettelse:

– Sorg er det ikke. Det har vært kjempegøy. Nå har jeg gitt meg selv muligheten til å jobbe på Stortinget i over ett år. Det skal jeg fikse, uansett hvilken komité de ønsker å plassere meg i, sier Trine Skei Grande.

