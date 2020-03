Sterke reaksjoner etter at OUS-forsker slo alarm i coronasending

NRK1s Debatten-sending tirsdag kveld har ført til sterke reaksjoner på sosiale medier. Forsker Gunhild Alvik Nyborg kom med svært sterke påstander om virusspredningen i Norge – og tar nå til orde for full isolasjon i Norge.

Oppdatert nå nettopp

– Ligner dette mer en pest enn influensa? spør programleder Fredrik Solvang.

– Jeg tror det er kollegaer som er uenige i dette, men jeg tror ikke de har satt seg inn i tallene. Det er åpenbart ikke en influensa. Det ligner mer på pest. Jeg sier ikke at det er det, sier Gunhild Alvik Nyborg.

– Hva er forskjellen?

– Det er jo forskjellige typer agens, altså forskjellige typer bakterier og virus, så det vi smittes av her er helt nytt. Så vi skal ikke sammenligne det med noe annet, men det at vi ser så voldsomme påvirkninger på sosiale funksjoner, har vi ikke sett på mange hundre år.

Nyborg har doktorgrad i farma-epidemiologi, altså hvordan medisiner virker på en gruppe mennesker. Hennes doktorgradsavhandling handlet om medisinering av eldre.

Tirsdag kveld koker det på Twitter med innlegg om NRK-sendingen. Reaksjonene går begge veier – noen er positive, andre mener forskeren maler et skremselsbilde.

Blant dem som har ytret seg, er tidligere fotballspiller og programleder Jan Åge Fjørtoft:

Også UiO-professor Pål Gulbrandsen har kommentert saken på Twitter. Han kritiserer Nyborg og takker for den roen overlege Preben Aavitsland i FHI viste under debatten:

Nyborg mener at alvoret om spredningen og konsekvensene av coronaviruset ikke har gått opp for norske myndigheter og folk flest.

– Vi har ingen kontroll, det er ingenting som tilsier at kurven vil flate ut, sier Nyborg til Fredrik Solvang i NRK Debatten.

DYSTER SENDING: Programleder Fredrik Solvang og Gunhild Alvik Nyborg under kveldens sending. Foto: NRK

Hun mener enda mer drastiske tiltak må til for å stanse spredningen av viruset.

– Vi må sette en full karantene på alle som ikke har kritiske funksjoner i samfunnet. Sosial isolasjon er veldig effektivt, sier hun.

Gå ikke glipp av: Tirsdagens viktigste corona-nyheter

ISOLAT: Pasientrommet på intensivavdelingen kan ta imot alvorlig syke, smittebærende pasienter. Foto: Frode Hansen

les også Mangel på vaksine mot lungebetennelse – kun de med aller høyest risiko prioriteres

Hun understreker at det hun sier nå er basert på siste dagers utvikling.

– Dette er jo krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men det er ikke så farlig fordi de ikke kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade. Vi kan ikke ha den holdningen, sier Nyborg.

– Det er en voldsom metafor?

– Det er en voldsom metafor, men vi må skjønne at nå må vi våkne. Det er ikke sånn at det alltid er riktig å la være å fortelle folk sannheten. Vi må vite, det er skummelt og skremmende, men vi er nødt til å brette opp ermene og sloss. For å vinne dette, må alle forstå hva vi har med å gjøre, og alle må delta og ta det på dypeste alvor.

– Er det noen som ikke forteller sannheten?

– Det er vanskelig å oppleve at vi har en så lite tilstedeværende ledelse både fra helsemyndigheter og politikere. Den virkeligheten jeg får referert fra kolleger på bakken er foruroligende, og jeg synes det da er vanskelig at vi da ikke sammen kan sitte og adressere den største utfordringen Norge har møtt siden 1940, sier Nyborg.

les også Spesialrom for coronapasienter klart på OUS

– Ikke mulig å stoppe fullstendig

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i en kommentar at Norge satser alt på å redde så mange som mulig. Han mener Norge er et av de landene i Norge som gjør mest for å stanse spredningen av coronaviruset.

– Vi har ikke en strategi for å stenge ned landet og forsøke å stoppe spredningen totalt, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Han mener at det ikke er mulig å stoppe viruset fullstendig.

– Vi må la epidemien gå langsomt, slik at helsevesenet rekker å holde tritt med utviklingen. Det betyr at det blir dødsfall, sier Aavitsland.

les også Nesten 6200 sykehusansatte i karantene

Publisert: 17.03.20 kl. 22:32 Oppdatert: 17.03.20 kl. 23:53

Les også

Mer om Coronaviruset Helsedirektoratet NRK Karantene Forsker

Fra andre aviser