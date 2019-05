PÅ TUR: Erna Solberg sparker i gang valgkampen med en rundreise fra Helgeland til Trøndelag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lanserer pakkeforløp for ADHD

NAMSOS (VG) Erna Solberg lover midler til et nyt pakkeforløp for ADHD-pasienter som skal gjøre at barn ikke må vente for lenge på å få hjelp.

– Vi trenger et pakkeforløp for kvalitetsstandardisering og for hvordan ADHD-diagnostisering skal skje. For det er veldig store forskjeller i landet, sier Erna Solberg til VG.

– Vi setter av fem millioner kroner til utarbeidelsen av ikke bare dette, men også et par andre pakkeforløp, i revidert budsjett.

Tirsdag er hun på besøk i Namsos, der hun blant annet skal besøke BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), etter en rundreise for å sparke i gang kommunevalgkampen fra Helgeland til Trøndelag. Hun sier det er her inspirasjonen for pakketilbudet kommer fra.

– Det de har gjort er å få til å i løpet av en uke avklare alle sidene ved diagnostisering i et intensivt løp. Vi har sett at dette fungerer veldig bra i Namsos.

– Ikke god nok oppfølging

Ifølge Solberg er barn i snitt cirka ni år i dag når de blir diagnostisert med ADHD.

– For veldig mange har det da kanskje gått tre eller fire år siden foreldrene mistenkte ADHD, og begynte å ta kontakt med myndighetene. I de årene har man gått og ventet. Man har ikke fått god nok oppfølging.

Men tempoet er viktig, sier statsministeren. Hun sier er barn som ikke får hjelp tidlig nok kan få følgeskader, og at det kan være belastende for familiene.

– Vi vet veldig mye om disse barna: Når du må vente på å få hjelp, så blir ofte problemene større, verre, og man får en opplevelse av å ikke mestre skolesituasjonen, sier hun og fortsetter:

– Det er viktig for dem som trenger medisinering å få det, så de kan få utnyttelse av å gå på skolen og alt annet. Og for dem som trenger annen hjelp, er det viktig å få vite at det ikke er ADHD som er problemet. Det betyr at man må se etter andre årsaker.

Dessuten vil det være enklere med et intensivt løp om man må reise langt for å få diagnostisering, påpeker hun.

PÅ REISEFOT: Erna Solberg har vært på rundtur i Helgeland. Her på Værnes flyplass i Trøndelag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Vil ta omtrent et år

Statsministeren sier til VG at målet er å ha et pakketilbud for diagnostisering klart om i underkant av et år.

– Vi gir helsedirektoratet og folkehelseinstituttet oppdrag om å utarbeide et pakkeforløp for dette. Da er det fagarbeid som skjer for å sørge for at diagnostisering blir hurtig gjennomført, og at alle de riktige spørsmålene stilles. Om det blir et løp på en uke, fem dager eller 14 dager kan vi ikke si før vi er ferdige.

Hun vil ikke ta stilling til hva slags innhold det skal være i pakkeforløpet, eller hva slags behandling som er riktig å gi.

– Det er mange som stiler spørsmål rundt det om du skal medisinere små barn for å holde de rolige. Det er faglige spørsmål og spørsmål foreldrene må være med å ta stilling til. Men det å få en diagnose, eller å få beskjed om at det ikke er dette som er problemet ditt, er en viktig avklaring for at et hjelpetilbud settes inn.

Publisert: 07.05.19 kl. 07:28 Oppdatert: 07.05.19 kl. 07:39