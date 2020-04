KLAR FOR SKOLESTART: Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet. Foto: Odin Jæger

Utdanningsforbundet: – Lærere skal ikke vaske toaletter

Utdanningsforbundet er bekymret for at lærere skal bli sittende med hovedansvaret for renholdet når skolene åpner for elever på småtrinnet mandag.

– Jeg sier ikke at lærere ikke skal kunne ta i en vaskeklut. Men lærerne kan ikke ta hovedansvaret for renholdet på skolene, sier lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til VG.

Mandag åpnes skolene igjen for elever fra 1. til 4. trinn, seks uker etter at regjeringen vedtok at alle skoler og barnehager skulle stenges. Også skolefritidsordningene (SFO og AKS) åpner mandag.

Handal sier de har opplevd at enkelte kommuner har forsøkt å legge opp til ordninger der det er lærerne som må utføre det forsterkede renholdet som myndighetene har satt krav om.

I en veileder for skoler, skolefritidsordning og barnehager som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, står følgende:

– Renhold bør forsterkes, særlig med henhold på toaletter og vaskeservanter, dørhåndtak, trappegelendre, sportsutstyr, leker og andre gjenstander som hyppig berøres.

Mindre grupper, mer utendørs Dette er hovedpunktene i myndighetenes veiledere for gjenåpning av skoler og skolefritidsordninger fra 27. april: Sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr.

Organisere i mindre grupper, 15 elever for 1.–4. trinn og 20 elever for 5.–7 trinn.

La elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og unngå store samlinger.

Sørge for at elevene har fast plass med god avstand.

Ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat.

Ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand.

Begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt.

Begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig. (Kilde: regjeringen.no) Vis mer

I dialog med kommuner

– Vi har fått noen bekymringsmeldinger knyttet til denne problematikken. Nå er det slik at renhold, i likhet med undervisning, er et fag. Lærere har ikke den nødvendige kompetansen, sier han.

– Så du ser ikke for deg at lærere skal vaske toaletter innimellom undervisningen?

– Nei, lærere skal ikke vaske toaletter. Det vitner om lite respekt for begge yrkesgrupper når man foreslår noe slikt. Men vi er i dialog med kommunene dette gjelder og føler oss trygge på at vi skal finne gode løsninger, sier han.

Mandag åpner skolene for elevene fra første til fjerde trinn. Foto: Mattis Sandblad.

Handal sier han har inntrykk av at de aller fleste lærerne gleder seg til å se elevene sine igjen på mandag, og komme i gang med skolehverdagen igjen.

Samtidig er det flere som uttrykker bekymring, både for hvordan skolehverdagen skal organiseres og for egen helse, sier han.

– Noen er bekymret, urolige og rett og slett redde. Dette gjelder de som er i risikogruppene, enten ved at de er nær aldersgrensen, har andre sykdommer – eller begge deler. Vi har fått en god del henvendelser om dette. Og det er jo forståelig, i den situasjonen vi er i.

– Spent

Ifølge retningslinjene fra helsemyndighetene skal det fra mandag av være maksimalt 15 elever i hver elevgruppe. Handal tror det på enkelte skoler kan bli en utfordring når store klasser må deles opp.

– Jeg tror det kan bli vanskelig å få tak i nok folk noen steder. Så jeg er spent på hvordan dette vil gå, om det er personalressurser nok til å etterleve kravene i veilederen.

Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet landets nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

Handal mener lærerne har to viktige oppgaver foran seg den kommende tiden.

– Det ene er å etterleve anbefalingene fra myndighetene og kravene i veilederne som er utarbeidet for åpning av skolene. Det andre er å skape trygghet for elevene som har vært borte fra skolen i en og en halv måned.

Handal sier at den aller viktigste oppgaven for lærerne den kommende tiden er å skape trygghet for elevene som har vært borte fra skolen i en og en halv måned.

– Våre medlemmer er innstilt på å gjøre alt som skal til for å etterleve anbefalingene fra myndighetene og veilederne som er utarbeidet for åpning av skolene, sier han.

Handal mener det ikke er noen grunn til at de yngste elevene ikke skal kunne begynne på skolen igjen.

– Vi må ha tillit til at helsemyndighetene våre tar kloke beslutninger, sier han.



MÅ VÆRE FLEKSIBLE: Helge Eide er direktør for interessepolitikk i kommunenes sentralorganisasjon KS. Foto: KS

– Behov for fleksibilitet

Helge Eide er direktør for interessepolitikk i kommunenes sentralorganisasjon KS. Han sier til VG at det åpenbart er fornuftig at lærerne brukes til det de har utdannelse for og kompetanse til.

– Jeg tenker at i den spesielle situasjonen vi er i må både arbeidstagere og arbeidsgivere utvise fleksibilitet. Det er viktig at alle legger til rette for at smittevernveilederen helsemyndighetene har utarbeidet følges.

Også Helge Eide tror det kan bli utfordrende noen steder når store elevgrupper skal deles opp i grupper på maksimalt 15 elever.

– Her er det nok behov for lokal fleksibilitet for at det skal gå opp, sier han.

Publisert: 26.04.20 kl. 04:34

