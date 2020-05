Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef

Hærsjefen, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen (50), er utnevnt til general og ny forsvarssjef i Statsråd tirsdag.

Den nye forsvarssjefen har tidligere vært sjef for Heimevernet, sjef for Forsvarets Spesialkommando og sjef for Fjernoppklaringseskadronen. Han er opprinnelig fra Bjerkvik i Nordland.

Han er også Norges høyest dekorerte soldat i aktiv tjeneste. Kristoffersen fikk Krigskorset med sverd etter for sitt lederskap i Afghanistan i 2007-2008. Han fikk blant annet mye av æren for at et sannsynlig terroranslag ble avverget.

Han overtar etter avtroppende Haakon Bruun-Hanssen (59), som blir i stillingen til august. Bruun-Hansen har vært forsvarssjef i sju år.

Kristoffersen innledet tirsdagens pressekonferanse med å takke sin forgjenger.

– Han har satt tydelig spor på forsvaret, og jeg vil nå gå i gang med oppgaven med å videreutvikle det han har startet, sier han.

NY SJEF: Eirik Johan Kristoffersen, her på høring om objektsikring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite i 2018. Foto: Tore Kristiansen

Venter tydelig stemme

Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, gratulerer Kristoffersen med utnevnelsen. Han sier at den nye forsvarssjefen på kort tid har opparbeidet seg kompetanse fra mange områder.

– Vi ser frem til et godt og nært samarbeid. Vi forventer nå at Kristoffersen blir en tydelig stemme for Forsvaret og for de ansatte, opp mot Forsvarsdepartementet og Stortinget, skriver Bongo i en tekstmelding til VG.

Hør Eirik Kristoffersen snakke om livet som spesialsoldat, Afghanistan, makt og våpen - og om sorte biler og sikkerhet på podcasten Skartveit her.

Sterke kvinnekandidater

Det var knyttet spenning til dagens utnevnelse ettersom Norge kunne fått sin første kvinnelige forsvarssjef.

Luftforsvarssjef Tonje Skinnarland var blant de antatt sterkeste kandidatene og trolig den første kvinnelige offiseren i finaleheatet.

Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde ble også ansett som en mulig utfordrer.

