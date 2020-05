HAGEN-HUSET: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen i Sloraveien 4. Foto: Jørgen Braastad, VG

Tom Hagens forsvarer ut mot politiet: – Forstår ikke hva som har endret seg

Forsvareren til drapssiktede Tom Hagen (70) reagerer på at politiet sier de mener ekteparets bolig er åstedet for et drap – 18 måneder etter forsvinningen.

Før helgen ble Tom Hagen løslatt, men han er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018.

Han nekter straffskyld, og har vært klar på at han ikke har noe å gjøre med konas forsvinning. En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Også han nekter straffskyld, og kaller anklagene «absurde». Mannen har drevet et IT-firma og vært opptatt av kryptovaluta.







Etter at begge de to siktede ble løslatt, gikk politiet søndag ut og sa at de fortsatt mener boligen til Hagen-ekteparet er åstedet for et drap. De mener med andre ord at Anne-Elisabeth Hagen aldri forlot huset i live.

Det får Tom Hagens forsvarer Svein Holden til å reagere.

– I et år og seks måneder har politiet ikke kunnet si noe om hvor et eventuelt drap har funnet sted. Jeg forstår kort og godt ikke hva som har endret seg den siste tiden, som gjør at politiet mener de har bevismessig dekning for en slik påstand, sier han til VG og fortsetter:

– Det er videre inkonsekvent. Han andre som er siktet i saken er siktet for bortføring. Anne-Elisabeth Hagen kan ikke både være drept på stedet og bortført fra Sloraveien i live.

Hagen-avhør kan gå i vasken: Dette vil politiet ha svar på

GIFT: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

I tillegg mener han politiet ikke har bevis for at åstedet er et drapsåsted.

– Etter min vurdering har politiet ikke bevismessig grunnlag for å konstatere at hun ble drept før hun ble fraktet over dørstokken i Sloraveien. Det er minst like sannsynlig at et eventuelt drap har funnet sted etter at hun ble tatt bort fra boligen, sier Holden.

Venneparet forteller: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

Han mener politiet grunnleggende har et problem i saken, som nå gjør at de står igjen med en sak, hvor det ikke lenger er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap. Det var dette to av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett også vurderte, og som resulterte i løslatelsen.

– Tom Hagen er ikke i Sloraveien når det er grunn til å anta at Anne-Elisabeth Hagen ble borttatt, sier Holden.

– Hva består alibiet i?

– Tom Hagen er på jobb fra rundt 09.15 til ca. 13.30.

VG har tidligere omtalt video-alibiet, som viser Tom Hagens bil kjørende inn på arbeidsplassen den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Etter det VG får opplyst plasserer videoopptaket bilen utenfor Futurum mellom klokken 09.10 og 09.15

Hvis man legger opptaket til grunn er han ikke i huset når den kriminelle handlingen mot kona trolig finner sted. Dette var en medvirkende årsak til at den drapssiktede milliardæren ble løslatt, får VG opplyst.

REAGERER: Advokat Svein Holden. Her utenfor Oslo Tinghus. Foto: Frode Hansen, VG

Politiets hodepine: Flere hull i tidslinjen

Politiet har vært tilbakeholdne med opplysninger om hvorfor de mener at boligen er åsted for et drap. I pressemeldingen søndag viste de til at flere etterforskningsskritt gjenstår, og at fortsatt tilgang til boligen og andre eiendommer derfor er sentralt for etterforskningen.

I september i fjor skrev imidlertid VG at etterforskerne hadde funnet tekniske spor som ledet politiet til en teori om at hun ble drept allerede den 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra huset av en eller flere ukjente gjerningsmenn.

De ønsket da ikke å kommentere hvilke spor som kan tyde på at hun kan ha blitt drept i boligen.

Hagen-søsken: Overbevist om at Tom er uskyldig

