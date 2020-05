FORSVARER: Advokat Svein Holden. Foto: Gisle Oddstad, VG

Holden om mulig løslatelse av Tom Hagen: – Han er naturligvis spent

Høyesterett behandler fredag ettermiddag lagmannsrettens avgjørelse om løslatelse av Tom Hagen. Hans forsvarer Svein Holden håper dommerne tar en beslutning før de tar helg.

Blir de ikke ferdige vil Tom Hagen måtte vente til mandag før han får vite om Eidsivating lagmannsretts beslutning om løslatelse blir stående eller om avgjørelsen på nytt skal behandles i lagmannsretten.

Forsvarer Svein Holden møter pressen utenfor Oslo fengsel etter å ha møtt sin drapssiktede klient Tom Hagen.

– Han er naturligvis spent på om høyesterett treffer sin avgjørelse i dag. Det er vel hovedbudskapet hans. Tom har et sterkt håp og ønske om at det kommer en avgjørelse før klokken 16.

– Hvor sannsynlig tror du det er at han får gå fri herfra?

– Vi håper og tror det.

På spørsmål fra VG om han tror politiet vil pågripe Tom Hagen på nytt dersom han blir løslatt, svarer forsvareren:

– Det er det påtalemyndigheten som vurderer, men generelt er det svært uvanlig at det er grunnlag for det.

– Hva er fokus i din anke?



– Det er å besvare de spørsmål som påtalemyndigheten reiste i sin anke, så får vi avvente å se hva Høyesterett mener.

Forsvareren er tydelig på at han håper at avgjørelsen fra Høyesterett kommer i løpet av dagen, og at de ikke må vente til mandag.

Han ønsker ikke å si noe om mannen i 30-årene som torsdag kveld ble pågrepet og siktet i saken.

– Nå konsentrerer vi oss om å få avgjort fengslingsspørsmålet for Hagen, så får vi ta det andre etter hvert, sier Holden.

Foto: Gisle Oddstad, VG

