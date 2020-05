TRYSIL: Tall viser at trafikken i Trysil gikk ned 74 prosent ved innføring av hytteforbudet. Ved oppheving av hytteforbudet økte det med 358 prosent. Foto: Mona Langset / VG

Mobilsporing viser at nordmenn respekterte hytteforbudet

Telenor har sett på tall for trafikken i hyttekommunene ved å spore mobiltelefoner. De viser at nordmenn respekterte hytteforbudet, men at folk ikke overraskende strømmet til hyttene så snart forbudet var opphevet.

Torsdag 19. mars innførte regjeringen et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Telenor leverer en tjeneste til en rekke norske kommuner og byer som sier noe om bevegelse inn og ut av kommunene og antall mennesker som er der i ulike tidsintervaller.

I kampen mot coronaviruset deles denne informasjonen med myndighetene.

– I samarbeid med FHI har vi under corona-tiden utarbeidet datasett som passer inn i FHI sin modell for smittespredning for Covid-19, og vi deler kontinuerlig data. Det har vi gjort siden januar i år. Dataene vi deler med FHI er ikke offentlige, og datasettene må gjennom en del analyse og bearbeiding før de gir mening, sier kommunikasjonssjef i Telenor Fredrik Tangeraas.

Han opplyser også om at hver mobiltelefon er koblet til en basestasjon, og når den kobles til neste basestasjon kan de se et bevegelsesmønster.

Tallene innebærer da også gjennomfartstrafikk, men med informasjonen fra mobilnettene kan man få en viss oversikt over hvor mange som oppholder seg i kommunene.

– Alle analyser vi leverer er naturligvis anonymisert, men datasettene vil kunne vise om det er færre eller flere i en kommune fra et tidsintervall til et annet, sier Tangeraas.

Tallene sammenligner forskjellen i trafikk fra et normalnivå, hvor det er tatt utgangspunkt i en dato tidlig i mars før forbudet, til datoer under og etter forbudet.

Her kan du se utviklingen i trafikk til utvalgte hyttekommuner:

Trafikken mellom kommunene i hele landet gikk ned 44 prosent av normalnivået da forbudet ble innført viser tallene som baserer seg på signaler fra mobiltelefoner.

Grunnen til at Telenor velger å gå ut med disse tallene er fordi mange har etterspurt det.

– Det er interessant å se om folk har fulgt myndighetenes råd, og det har de i stor grad, sier Tangeraas.

Noen var likevel blant de heldige som kunne reise på hytta i påsken:

Det var særlig i hyttekommunene Trysil, Vinje, Hol og Voss at reiser falt mest. Nedgangen i trafikk per 5. april var på hele 74 prosent i Trysil, 73 prosent i Vinje og Voss, og 72 prosent i Hol.

Som man kan se på grafen så strømmet folk tilbake til hyttene så snart hytteforbudet ble opphevet 20. april.

Sirdal opplevde den kraftigste økningen i trafikk sammenlignet med normalverdiene med 1371 prosent økning den første helgen etter hytteforbudet var opphevet.

Samme helg økte trafikken i Oppdal med 343 prosent, Hol med 301 prosent, Vinje med 436 prosent, og Trysil med 358 prosent.

Viktig i pandemi-arbeidet

Ove Fredheim i Telenor Bedrift sier funnene i trafikkdata i hyttekommunene og undersøkelsen fra Telenor bekrefter at trafikkdata er et viktig grunnlag for offentlige myndigheter i arbeidet med å bekjempe pandemien.

– Vi ser at våre anonymiserte data er avgjørende for at myndighetene skal kunne holde oversikt over hvor folk til enhver tid befinner seg. Vi forsyner også myndighetene med mobildata så de på en enkel og effektiv måte kan varsle folk. Dataene er 100 prosent anonymisert og kan ikke brukes til å identifisere enkeltindivider eller bedrifter. Sikkerhet er vår viktigste prioritering, understreker Fredheim.

Publisert: 10.05.20 kl. 13:46

