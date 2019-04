KRAFTIG ØKNING: Meslinger er blant sykdommene vi vaksinerer oss mot som barn. Men hvis færre enn 95 prosent av befolkningen er vaksinert, kan sykdommen spre seg fort. Det er tilfelle i USA og Europa. Foto: YURI DYACHYSHYN / AFP

Kraftig økning av mesling-utbrudd i Europa: Folkehelseinstituttet advarer vaksinemotstandere

Med stadig flere meslingutbrudd i Europa er Folkehelseinstituttet (FHI) opptatt av å bekjempe uriktig informasjon om vaksiner i sosiale medier.

– I Norge har det ikke vært noen klar økning i antall mesling-tilfeller. Vi har veldig få tilfeller, og i de tilfellene vi har sett i det siste, har personen stort sett blitt smittet i forbindelse med en utenlandsreise, sier avdelingsdirektør for vaksineforebyggbare sykdommer i Folkehelseinstituttet, Didrik Frimann Vestrheim, til VG.

– Men det er viktig at vi holder en høy vaksinasjonsdekning.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har regnet ut at vi er avhengige av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert, for å hindre nye utbrudd. Det kalles flokkimmunitet og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

I Europa ble mer enn 80.000 personer smittet med meslinger i 2018. Det er en treddobling fra året før og 15 ganger så mange som i 2016, ifølge WHO.

Så langt i 2019 er ni personer smittet i Norge.

UTBRUDD: I USA er det en pågående smittesituasjon, hvor stadig flere blir smittet av meslinger. Myndighetene jobber nå hardt med å nå ut til befolkningen med riktig og nødvendig informasjon. Foto: MIKE SEGAR / X90033

FHI: – Uriktig informasjon spres i sosiale medier

Verdens helseorganisasjon (WHO) omtaler vaksinemotstand som en av de ti største helsetruslene i verden. I noen land kan det føre til at terskelen for å ta vaksiner, blir høyere.

I Frankrike var det flere tusen tilfeller av meslinger i 2018 og tre dødsfall. Her må foreldre som vil vaksinere barna sine selv ordne resept hos legen og hente vaksinen på apoteket, for så å oppsøke helsestasjon.

– Når det da i tillegg skapes uro rundt vaksiner, så blir det mye lettere å takke nei til vaksine fordi det kreves en så aktiv tilnærming, sier Vestrheim, som understreker at vi har et godt system i Norge:

– Strukturen på helsetjenesten til barn i Norge er veldig god, helsesykepleierne har stor tillit hos foreldre, og er lett tilgjengelige.

OVERVÅKER NORGE: På Folkehelseinstituttet i Norge overvåker de ansatte antall smittetilfeller her til lands. Her er avdelingsdirektør for vaksineforebyggbare sykdommer, Didrik Frimann Vestrheim, og overlege og barnelege ved avdelingen for vaksineforebyggbare sykdommer, Margrethe Greve-Isdahl. Foto: Frode Hansen

Overlege og barnelege ved avdelingen for vaksineforebyggbare sykdommer i FHI, Margrethe Greve-Isdahl, forteller at et stort problem på verdensbasis er hvor de som vil lese mer om vaksiner finner informasjon, og hvem de har tillit til.

– Med spredning av uriktig informasjon i sosiale medier, er det viktig at myndighetene i forskjellige land når ut med kontra-informasjon, sier Greve-Isdahl.

Stor pågang - mange har spørsmål

Folkehelseinstituttet i Norge er det eneste i Norden som er tilgjengelige på Facebook og i sosiale medier. Det mener de er viktig for å møte skepsisen - og bekjempe den.

– Mengden av forespørsler i sosiale medier øker, og det er ressurskrevende. De fleste har vanlige spørsmål, men det har også vært spredning av uriktig informasjon. Da er det viktig at vi er tilstede og informerer om hva som er riktig, sier kommunikasjonsrådgiver i FHI, Anita Odveig Daae.

– En del av bakgrunnen for vaksineskepsisen ligger langt tilbake i tid. Påstander og spørsmål som ble reist den gangen, lever videre. Vi ser at vi ofte må besvare spørsmål vi trodde var besvart for lenge siden. Feilaktig informasjon henger i lenge, legger Vestrheim til.

MÅ VAKSINERES: I USA forsøker myndighetene å øke vaksinasjonsdekningen ved å gi ut vaksiner gratis. Bildet er fra en bydel i New York. Foto: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

FHI: – Motstanderne er høylytte

I Norge er det få vaksinemotstandere, forklarer FHI. Likevel kan det oppstå små områder med lav dekning - såkalte «lommer». Miljøer der flere som ikke har beskyttelse bor eller kommer sammen.

– Det kan gjøre at smitten sprer seg. Men hvis de rundt denne «lommen» er vaksinert, vil spredningen stoppe opp. Jo høyere dekningen er, jo mindre lommer får vi, og da blir sannsynligheten for spredning mindre.

– I Norge er de som er motstandere veldig få, men noen av dem er veldig høylytte. Men stort sett sprer de ting i sine egne kanaler og har sin lille tilhengerskare.

I 2010/2011 ble det publisert to studier om hvordan personer forholdt seg til vaksineinformasjon på nett. Den ene studien viste at hvis du søker etter informasjon om vaksiner så vil du finne vaksine-kritiske nettsider i ett av fem treff.

Den andre studien viste at hvis du bruker 5 til 10 minutter på å lese dem, så vil du styrke din oppfatning av at det er risikabelt å vaksinere, og minske forståelsen av behovet for å vaksinere.

– Da er det viktig at vi når ut til folk og kan påpeke at sykdommene vi vaksinerer oss mot, faktisk er farlige, sier Greve-Isdahl.

Sprer seg raskt

I USA har et pågående mesling-utbrudd ført til kaos. I enkelte delstater blir foreldre sendt i fengsel dersom de ikke vaksinerer barna sine. Uvaksinerte barn holdes hjemme fra skolen og for noen uker siden førte et utbrudd til en «lock-down» i bydelen Brooklyn i New York. Tirsdag opplyste byens ordfører at de kommer til å kreve at uvaksinerte i det aktuelle området skal vaksinere seg.

Meslinger spres fort. Et smittetilfelle kan føre sykdommen videre til 10–20 andre mennesker, ifølge WHO.

Bare den siste uken har 100 nye mennesker blitt smittet av meslinger i USA.

– Når man ser på tallene for Europa, ser man en klar økning fra 2016 og frem til nå. Vi vet at det pågår utbrudd i flere europeiske land, først og fremst sør og øst i Europa, sier Vestrheim.

– Ser dere da noen grunn til bekymring for at det skal øke her også?

– Når nordmenn reiser såpass mye, så vil det komme enkelttilfeller i Norge. Men smitten stoppes raskt, og vi får kanskje bare en til to tilfeller her, på grunn av den høye vaksinasjonsdekningen.

