Høyre-Stensland om motstand mot utflytting av biotek.rådet: - Oslo-arroganse!

Motstanden mot utflytting av Bioteknologirådet fra Oslo vekker reaksjoner. Sveinung Stensland (H) ber regjeringen stå fast på utflytting. Kjersti Toppe (Sp) mener Kristin Halvorsen sutrer.

– Dette er Oslo-arroganse på sitt verste, tordner Stensland gjennom telefonen til VG. Han sikter til utspillet og kronikken i VG tirsdag der Kristin Halvorsen og tre forgjengere som ledere i rådet advarer mot utflytting.

Halvorsen mener blant annet at siden sekretariatet som skal flyttes ut kun består av syv arbeidsplasser, så representerer ikke en utflytting noe særlig distriktspolitikk.

Hun argumenterer også med at siden sekretariatet arbeider mye opp mot beslutningstakere i Oslo, er beliggenheten der viktig.

Stensland på sin side mener regjeringen ikke må rikke seg en centimeter i beslutningen om å flytte ut Bioteknologirådet .

RÅDET: Bioteknologirådet med leder Kristin Halvorsen fotografert i 2015 - i sitt første møte med helseminister Bent Høie (H). Nå kan Høie og regjeringen sende rådet og sekretariatet på 7 ansatte ut av Oslo. Foto: Roger Neumann, VG

– En styrke i utflytting

– Det er jo ikke slik at det kun er i Oslo det finnes ledende fagmiljøer. Argumentasjonen fra Kristin Halvorsen og Bioteknologirådet er veldig lik den som ble brukt da tidligere Høyre-statsråd Victor Normann gikk i bresjen for utflytting av en rekke statlige etater og direktorater og 900 statlige arbeidsplasser i 2003. Det var ikke måte på hvor ille det skulle bli ved å flytte Sjøfartsdirektoratet til Haugesund, ble det advart. Nå ser vi at dette direktoratet fungerer bedre enn noen gang, illustrerer Stensland.

– Er det ikke en fordel at Bioteknologirådet har nærhet til styresmakter og forskningsmiljøer i Oslo-området?

– En rekke statlige organer har flyttet ut. Det er en styrke i det også, at ikke alle statlige etater, råd og utvalg ligger i Oslo-gryta, svarer Stensland som representerer Rogaland på Tinget.

Han mener statlige Biotek.rådet kan holde like god kontakt med både myndigheter og kompetansemiljøer fra Trondheim, Bergen og Haugesund som fra hovedstaden.

– Så du vil råde regjeringen til å stå fast på utflytting?

– Ja, hadde dette vært opp til meg, så hadde utflyttingen gått etter planen. Men jeg er blitt overkjørt før jeg, sier Stensland.

FLOTT MED FLYTTING: Kjersti Toppe (Sp) mener Kristin Halvorsen og Bioteknologirådet driver med småsutring når de motsetter seg utflytting fra Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sp-Toppe: Småsutring

Han får støtte fra Senterpartiets Kjersti Toppe, som også sitter i Stortingets helsekomité.

– Jeg er sikker på at det kan gjøres like gode etiske vurderinger i Bergen og Trondheim som i Oslo, sier Toppe, som representerer Hordaland på Stortinget.

Hun legger til:

– Det er flott at dette flyttes ut av Oslo. Det skulle man ha gjort med flere andre utvalg også. Det er store kompetansemiljøer utenfor Oslo også, og engangskostnadene ved en utflytting er verd pengene. Jeg mener Kristi Halvorsen & co. småsutrer, sier Toppe, som mener Bioteknologirådet egner seg spesielt godt til utflytting.

Avtroppende leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet, mener Stensland bommer i sin omtale av motstanden mot utflytting.

– Det er like meningsløst som å påstå at det er Oslo-arroganse at Høyres hus ligger i Oslo. Sveinung Stensland har dessverre misforstått totalt hvis han tror at Bioteknologirådets sekretariat er et direktorat eller en statlig etat, svarer Halvorsen på Stenslands ytringer.

Hun mener en fortsatt tilstedeværelse i Oslo gir rådet størst innflytelse over viktige beslutninger.

Oslo-nærhet

– Jeg har støttet mange utflyttinger av Oslo, eller nyetableringer utenfor Oslo når de har hatt gode begrunnelser. Men Bioteknologirådet har som oppgave å komme med forslag til regjering, storting og offentlige myndigheter, være i dialog med viktige organisasjoner og å bidra til offentlig debatt. Svært mange av dem vi forholder oss til er lokalisert i Oslo. Alle partiene har sine hovedkontor i Oslo som også de fleste organisasjonene har, sier Halvorsen.

Hun har tro på at Stenslands partifeller i regjeringen vil være lydhøre for hennes argumenter om å droppe flytteplanene.

– Ja, faktisk. Det svært gode grunner til at disse syv arbeidsplassene skal være i Oslo for at Bioteknologirådet skal oppfylle sitt mandat, sier Halvorsen.

