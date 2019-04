DRØMMEPÅSKE: Påsken 2018 huskes for sol og strålende vær – her fra Hardangervidda. Foto: Jørgen Braastad

Varsler super-påske i Sør-Norge – og godværet kan vare hele høytiden ut

Godværet som ligger over store deler av landet i dag, ligger her også når vi kommer fram til skjærtorsdag – og vil trolig vare hele påsken ut.

Nå nettopp







– Vi har en sannsynlighetsberegning av de ulike utfallene som kommer i værmodellen vår. Og det er ingen som viser noe annet enn høytrykk, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

Varmt høytrykk

– Det vi har over landet nå, er det vi gjerne kaller et varmt høytrykk, hvor særlig luftmassene i høyden er forholdsvis varme. Dette lager et stabilt og blokkerende høytrykk, som gjør at lavtrykk gjerne blir stanset og må ta andre veier, forklarer han.

Han viser til at denne typen høytrykk ikke er spesielt uvanlige, og at de gjerne kan bli liggende i flere uker.

VG omtalte den ventede lavtrykksoppbyggingen i starten av april for flere uker siden, men da viste prognosene økt usikkerhet når vi kom inn i selve påskehøytiden.

Kan vare påsken ut

– Det er en svakhet ved værmodellene vi har: Vi har problemer med å forutse når slike høytrykk som dette svekkes så mye at lavtrykkene overtar. Ofte viser modellen at godværet tar slutt om halvannen uke eller så, men når vi kommer dit, så holder høytrykket stand, og godværet fortsetter, forklarer Ovhed.

Les også: Neppe like bra påske som i fjor

Prognosene viser at høytrykket som nå bestemmer været over Norden, vil svekkes noe fram mot selve påskehøytiden:

– Ja, vi har en liten svekkelse, men det ser ikke ut til at det svekkes nok til at lavtrykkene overtar, og vi ser heller ikke noe i bildet som skulle tilsi noe slikt lavtrykk. Ja, jeg ville ikke satset pengene mine på at vi fikk væromslag til gråvær inn i påsken – sjansene er store for at denne værtypen holder påsken ut, mener meteorologen.

BLI HJEMME, KANSKJE? Slik ser temperaturkartet ut for Kontinentet og Middelhavet i palmehelgen. Foto: Kart: DNMI

Sol, men kaldt

Selv om godværet skyldes et varmt høytrykk, er det ikke slik at påsken ser ut til å bli spesielt varm.

– I hvert fall ikke mye over ti plussgrader midt på dagen i byer som Oslo og Bergen. Og i Tromsø kan det bli fra minusgrader til fem plussgrader, og litt nedbør innimellom. I Sør-Norge vil det bli klarvær om natten, noe som kan føre til nattefrost mange steder, påpeker han.

Grått i nord

Slik prognosene ser ut, vil kysten fra Lofoten til Vest-Finnmark ligge i utkanten av høytrykket, og kan i perioder få inn gråvær fra havet med nedbør.

– Men det ser ut til at Øst-Finnmark får en påske med mye sol og pent vær, mener Ovhed.

Hvor blir så lavtrykkene av? Jo, de presses sørover til Kontinentet og flere går inn i Middelhavet.

– Så det er ventet en god del ruskevær og gråvær i Middelhavet i påsken, på grunn av høytrykket som ligger hos oss nå, sier statsmeteorologen.

Publisert: 08.04.19 kl. 12:48