Vil ikke ha Trettebergstuen som kvinne-leder

En av varslerne i Arbeiderpartiet, Line Oma, sier til Dagbladet at hun ikke kan støtte Anette Trettebergstuen som leder av partiets kvinnenettverk.

Det er Trettebergstuens opptreden under metoo-bølgen som får Oma til å reagere på at politikeren er innstilt som ny leder for Arbeiderparties kvinnenettverk, skriver Dagbladet.

På sin Facebook-profil la Line Oma mandag kveld ut en VG-sak fra i fjor sommer som beskriver hvordan hun trakk et NRK-intervju etter reaksjoner fra blant andre Trettebergstuen.

I innlegget skriver hun at Arbeiderpartiet etter et år med metoo får muligheten til å velge en ny leder av kvinnenettverket, og at valgkomiteen har innstilt en som har «valgt å være taus hele året, til tross for at hun er likestillingspolitisk talsperson i partiet.»

Hun skriver også at hun forventer at en som innehar en slik posisjon i partiet er klar og tydelig i likestillingskamper som metoo.

– Derfor har ikke Anette Trettebergstuen min tillit i dag, skriver Oma.

– Jeg deltok aktivt

Anette Trettebergstuen sier til Dagbladet at hun ikke kjenner seg igjen i at hun skal ha vært taus mens metoo-sakene pågikk for fullt.

– Jeg ser at hun sier jeg var stille, men jeg deltok aktivt i den offentlige debatten om metoo fra metoo begynte å rulle til i dag. Jeg støttet bevegelsen og fremmet politikk på Stortinget. Hadde jeg ikke vært i mammapermisjon store deler av året hadde jeg garantert bidratt enda mer i den offentlige debatten om politikken rundt metoo og, sier hun til avisen.

Hun gir likevel Oma rett i at hun ikke kommenterte enkeltvarsler i partiet – for dem var det ledelsen i partiet som skulle håndtere offentlig.

Hun sier også at en av hennes viktigtse saker som leder for partiets kvinnenettverk vl bli kampen mot seksuell trakassering.

Arbeiderpartiets landsmøte starter på torsdag denne uken.

