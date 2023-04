Tore Ellefsens far er demenssyk og utskrivningsklar pasient ved UNN Harstad. Der sover han på en madrass på gulvet.

Venter på sykehjemsplass: Sover på madrass på gulvet

I nesten to måneder har en utskrivningsklar 89 år gammel demenssyk mann ligget på UNN Harstad. Han venter på sykehjemsplass i kommunen.

Han har fått et enerom, men ingen seng. Sykehuset er redd for at han skal falle ut av sengen, så han har fått en madrass på gulvet.

– Problemet er bare at han faller av denne, og ender derfor opp med å sove på betonggulv i et rom der termostaten i perioder står på fem grader, sier sønnen Tore Ellefsen.

Faren hans klarer ikke å komme seg opp på madrassen selv, og bruker mye energi på å prøve å komme seg opp av gulvet på natten.

Utenfor døren står det en vekter som skal passe på at han, og andre demente, ikke forviller seg inn på rommene til andre syke pasienter.

– Siden han ikke er i stand til å åpne døren til rommet, er han i virkeligheten innesperret så lenge denne døren er lukket, sier sønnen.

Fredag ettermiddag var familien på besøk hos faren, som da fortsatt lå på sykehuset. De har så langt ikke fått noen ny beskjed om sykehjemsplass.

MADRASSEN: Den 89 år gamle mannen har ikke seng, men sover på en madrass på gulvet fordi sykehuset er redd for at han skal falle ut av senga. SÅR: Den gamle mannen faller fra madrassen og på gulvet, og slår seg til blods når han forsøker å krabbe tilbake til madrassen. BESTIKK. Mannen spiser maten sin med bambusbestikk, noe som ikke er like lett når han skal få i seg suppe.

I 2022 fikk han diagnosen demens demensDemens er en fellesbetegnelse på organiske sykdommer i hjernen som fører til en generell intellektuell svikt, glemsomhet, desorientering og sviktende dømmekraft. og Parkinsons sykdom Parkinsons sykdomParkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom som blant annet påvirker hjernens evne til å styre bevegelser..

– Vi ble fortvilet da vi forsto at gjennomsnittlig levetid etter at diagnosen er stilt, bare er fire til seks år. Vi pårørende mener at tilbudet han får i dag er med på å forkorte livet hans ytterligere, sier Ellefsen.

De har klaget saken inn til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

VG har vært i kontakt med driftsleder ved UNN, Gina Johansen, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Jeg har ikke noe å tilføye i saken utover det som tidligere er referert i Harstad Tidende. Beskrivelsen som fremkommer er gjenkjennbar, sier Johansen.

FORTVILET: Sønnen Tore Ellefsen har klaget til Statsforvalteren i Troms og Finnmark over forholdene faren lever under.

Tore Ellefsen har forståelse for at sykehuset har knappe ressurser, og at de ikke klarer å gi faren den behandlingen han trenger.

Kritikken retter han mot kommunen.

– Sykehuset skal ta seg av mange alvorlig syke pasienter, sier Ellefsen.

Han vil at faren skal være på sykehjem, slik at han få oppfølgingen han trenger og muligheten til å bevege seg utenfor rommet han sover på.

– Han hadde sittet inne på rommet i nesten to måneder da min søster og mor, sammen med en vekter, tok han med en tur ut rundt sykehuset, sier Ellefsen.

Sliter med bemanning

89-åringen er for syk til å bli sendt hjem fra sykehuset, men kommunen har ikke kapasitet til å ta han imot.

Foreløpig finnes det ikke sykehjemsplass til han i kommunen.

Tore Ellefsen mener kommunen kunne opprettet og bemannet flere sykehjemsplasser hvis de ønsket det.

Ordfører Kari Anne Opsal er opprørt over situasjonen til 89-åringen.

– Det gjør inntrykk på meg at vi ikke klarer å ta vare på innbyggerne våre på den måten vi skal. Da er vi nødt til å øke innsatsen, sier Opsal til VG.

Opsal sier de har problemer med å tak i nok helsepersonell.

– Selvfølgelig skal vi ikke ha det sånn, vi har vedtatt å opprette en ekstra avdeling og vedtatt at den skal bemannes, sier Opsal.

Kommunen har ikke klart å bemanne den nye avdelingen.

Opsal påpeker at UNN skal sørge for forsvarlig behandling så lenge pasienten er på sykehuset.

– Vårt ansvar er å være i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Her har vi ikke fått bemannet avdelingen fort nok, sier hun.

Lover bedre samhandling

UNN Harstad, sammen med mange andre sykehus, sliter med overliggere: Pasienter som er ferdig behandlet på sykehus, og som kommunen skal overta ansvaret for.

I 2012 ble Samhandlingsreformen innført, og ga kommunene større ansvar for å følge opp pasienter.

Når en pasient er ferdig behandlet på sykehus, er det kommunens oppgave å følge opp videre behandling.

Blant formålene med samhandlingsreformen er kortere liggetid på sykehus.

– Vi mangler arbeidskraft, ikke bare i Harstad men i hele landet. Når antallet eldre dobles i løpet av de neste tiårene må vi møte oppgavene på en annen måte, sier ordfører Kari Anne Opsal til VG.

Hun sier Harstad skal få flere omsorgsplasser og flere sykehus. Kommunen skal også jobbe med å forbedre samhandlingen.

