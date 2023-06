14. oktober 2021: Tonje Brenna (Ap) utnevnes som ny kunnskapsminister som en del av den nye regjeringen Støre.

Slutten av oktober 2021: Dialog mellom statsråd Brenna og departementsråd (øverst ansvarlige i embetsverket) i Kunnskapsdepartementet om ulike saker knyttet til habilitet, der Brenna nevner Frode Elgesem som en god venn.

21. mars 2022: Statsråd Brennas habilitet ble vurdert i forbindelse med Støttegruppen etter 22. juli fordi hun er medlem av støttegruppen.

1. april 2022: Wergelandsenteret (der Frode Elgesem nå er styremedlem) sender årlig søknad, inkludert økt driftsstøtte og støtte til prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» i statsbudsjettet for 2023 på 6,5 millioner.

16. august 2022: Elgesem, som også er styreleder i Raftostiftelsen) tar kontakt på SMS med statsråd Brenna under Arendalsuka. De avtaler å drikke kaffe sammen (med daglig leder i Raftosenteret, Jostein Hole Kobbeltvedt.)

Oktober 2022: I budsjettet for 2023 videreføres driftsstøtten til freds- og

menneskerettighetssentrene inkludert Raftosenteret på samme nivå som i 2022. Støtten til prosjektet 22. juli og demokratisk medborgerskap videreføres også uendret, der samarbeidet med Utøya AS er omtalt.

22. november 2022: Seminar mellom statsråd Tonje Brenna og freds- og

menneskerettighetssentrene om deres arbeid i sektoren.

3. mars 2023: SMS fra Frode Elgesem til statsråd Tonje Brenna om søknad fra Raftostiftelsen, der han er styreleder, og han skriver blant annet: «Kjære Tonje! (...)Jeg vil bare minne deg om (og du vet det kanskje allerede) at det er en del kontakt mellom dine folk i KD og Rafto-stiftelsen for tiden i saken om mulig bevilgning til nytt Rafto-bygg i Bergen. Det er uansett ikke noe i veien for at ditt dept utreder saken, men jeg antar at det blir politisk nivå på et tidspunkt. Saken er selvfølgelig veldig viktig for Rafto, men jeg er ikke helt sikker på hvordan en habilitetsvurdering vil falle ut. Jeg vil bare

at du er klar over dette i god tid slik at det kan håndteres ryddig fra alle sider – og slik at saker ikke skaper noen problemer for deg. God helg! Frode»

4. mars 2023: SMS fra statsråd Brenna til Frode Elgesem der hun skriver: «Jeg skal selvsagt sjekke at alt er i orden. Fint at du er ryddig!»

13. mars 2023: Notat fra fagavdeling med forslag til navn på styremedlemmer til Wergelandsenteret sendes til politisk ledelse. Frode Elgesem blir hverken foreslått eller vurdert av embetsverket i notatet.

20. mars 2023: Brennas statssekretær Sindre Lysø ber om støtte fra embetsverket i KD til å vurdere sin habilitet overfor Utøya AS og Støttegruppen for 22. juli.

24. mars 2023: Budsjettinnspill fra Raftosenteret med søknad på 85 mill. kroner om utvidelse og oppgradering av Raftohuset. Søknaden ligger til behandling i KD, og er ikke pr. dd. forelagt politisk ledelse. Søknaden er i ettertid supplert med ytterligere informasjon i dialog mellom senteret og embetsverket.

27. mars 2023: Statsråd Tonje Brenna besøker Utøya i forbindelse med en konferanse om skolens rolle og ansvar i forebygging av ekstremisme, der også representanter for Wergelandsenteret, 22. juli-senteret, Raftosenteret og Utøya AS deltar.

30. mars 2023: SMS-korrespondanse mellom KDs statssekretær Sindre Lysø (Ap) og Frode Elgesem om styrevervet i Wergelandsenteret. De snakker også sammen på telefon.

31. mars 2023: Wergelandsenteret sender årlig søknad, inkludert økt driftsstøtte og økt støtte til prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» i statsbudsjettet for 2024 på 6,5 millioner.

10. april 2023: Statssekretær Sindre Lysø mottar habilitetsvurderinger fra embetsverket. For Utøya AS blir habiliteten vurdert på bakgrunn av hans

tidligere rolle som styremedlem i Utøya AS og bekjentskap med daglig leder. For støttegruppen blir den vurdert på bakgrunn av hans medlemskap og tidligere rolle som styremedlem i støttegruppen. Vurderingen er at han ikke er inhabil i saker som berører Utøya AS eller støttegruppen på bakgrunn av disse forholdene.

13. april 2023: Statsråd Tonje Brenna beslutter å oppnevne Frode Elgesem til styret i Wergelandsenteret.

25. april 2023: Statssekretær Lysø ber om en oversikt over tildelinger, søknader og prosjekter som freds- og menneskerettighetssentrene har kommet med.

25. april 2023: Lysø, som inntil 2022 var generalsekretær i Aps ungdomsorganisasjon AUF, ber på bakgrunn av habilitetsvurderingen i notatet av 10.04.2023 om en tilleggsvurdering av saker knyttet til Utøya AS, på grunnlag av sine vennskap med flere personer i AUF-ledelsen og at AUF er eier av Utøya AS.

2. mai 2023: Frode Elgesem oppnevnes av Kunnskapsdepartementet som styremedlem i Wergelandsenteret.

4. mai 2023: Statssekretær Sindre Lysø mottar en tilleggsvurdering av sin habilitet i saker som berører Utøya AS, på bakgrunn av sine vennskap

med flere personer i AUF-ledelsen. Vurderingen er at han på grunnlag av dette er inhabil i saker som gjelder økonomisk støtte til Utøya AS.

5. mai 2023: Tonje Brenna velges inn i ledelsen i Arbeiderpartiet som ny nestleder – på Ap-landsmøtet i Folkets Hus.

16. mai 2023: Statsråd Tonje Brenna ber om en habilitetsvurdering av sin relasjon til tre styremedlemmer i Utøya AS, blant andre hennes ekssamboer Martin Henriksen.

31. mai 2023: Statsråd Brenna mottar en habilitetsvurdering knyttet til saker som berører Utøya AS. Vurderingen er at statsråd Tonje Brenna er inhabil i saker om økonomisk støtte til Utøya AS på grunn av vennskap med tre personer i styret i Utøya AS.

31. mai 2023: Statsråd Brenna slutter seg til habilitetsvurderingen om at hun er inhabil overfor tre styremedlemmer i Utøya AS.

6. juni 2023: Kunnskapsdepartementet (KD) anmoder SMK (Statsministerens kontor) om settestatsråd i saker som gjelder støtte til Utøya AS.

12. juni 2023: Statsråd Brenna ber om en habilitetsvurdering av sin relasjon til Frode Elgesem.

14. juni 2023: Statsråd Brenna mottar en tilleggsvurdering av konsekvensene av sin inhabilitet overfor de tre styremedlemmene i Utøya AS, blant annet for prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap». Vurderingen er at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS er så tett i dette prosjektet at statsråd Tonje Brenna på grunn av sin inhabilitet overfor Utøyas AS ikke kan ta stilling til saker knyttet til skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap».

14. juni 2023: Statsråden mottar en habilitetsvurdering på bakgrunn av hennes relasjon til Frode Elgesem. Kunnskapsdepartementets vurdering er at statsråd Tonje Brenna er habil overfor Elgesem.

16. juni 2023: Statsråden vurderer selv sin habilitet overfor Frode Elgesem. Hennes vurdering er at hun er inhabil overfor Elgesem. Bakgrunnen for dette er at de jobbet tett sammen etter terroren 22. juli, og at håndteringen over tid av noe så traumatisk som et terrorangrep har skapt et slikt bånd at hun vurderer seg inhabil overfor Elgesem.

18. juni 2023: Samtale mellom statsråd Brenna og statsminister Jonas Gahr Støre om saken.

20. juni 2023: Kongen i statsråd (regjeringen) oppnevner settestatsråd.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)