ETTERFORSKES: En hardt skadet nordmann ble berget fra en seilbåt utenfor kysten av Sør-Amerika.

Redningsdramaet: Ringte med satellitt-telefon og ba om hjelp

Rundt 800 kilometer fra land varslet nordmannen om at han var skadet. Det tok nesten 24 timer før han var trygt fremme på sykehus.

Det var kun de to involverte nordmennene om bord i den norske seilbåten da dramaet utspilte seg.

De befant seg i åpen sjø på Atlanterhavet, flere hundre kilometer fra land.

Kripos etterforsker saken som et drapsforsøk.

Den andre nordmannen som var i båten er siktet, og internasjonalt etterlyst.

Det gikk nesten 24 timer fra nordmannen varslet – til han var trygt fremme ved sykehuset i Fransk Guyana. Det forklarer en vaktleder ved redningstjenesten i Fransk Guyana til VG.

– Det var et satellitt-anrop fra en seilbåt med to nordmenn om bord. Han beskrev at han var skadet, forteller vaktlederen.

Han vil ikke la seg navngi i artikkelen.

Aktiver kart

Berget av sivilt skip

Redningsaksjonen ble omfattende. Det skyldes blant annet at båten befant seg langt til havs. Rundt 800 kilometer fra land, ifølge vaktlederen.

– Det er for langt for helikopteret. Vi foreslo å omdirigere et handelsskip. De har ofte medisinsk utstyr om bord.

Vaktlederen VG snakker med takker det sivile skipet for at aksjonen ble vellykket.

– Båten og helikopteret møttes rundt 300 kilometer fra Guyana. Etter at han ble hentet av helikopteret, fikk vi kjørt ham til sykehuset i Fransk Guyana. Det tok cirka 24 timer fra han ringte til han var på sykehuset, opplyser vaktlederen.

– Hvor spesielt er dette for dere?

– Det skjer ikke hver dag, men slike operasjoner skjer fra tid til en annen.

Nekter straffskyld

Talspersonen forteller at de ble kontaktet av amerikanske myndigheter for å bistå i aksjonen. Og beskriver det som vanlige internasjonale prosedyrer.

Nordmannen hadde gjennom en bekjent klart å komme i kontakt med Hovedredningssentralen i Norge.

– Det var mange personer involvert. Det var et tyvetalls mennesker om bord i den sivile båten. Fire på helikopteret. To leger, og to fra militæret her i Fransk Guyana. I tillegg var det seks personer fra redningstjenesten MRCC. MRCC.Maritime Rescue Coordination Centre

Den fornærmede er i dag innlagt på sykehus i Norge. Det var i slutten av juli at han ble berget.

Den siktede nordmannen erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk.

Det opplyser hans norske advokat Øyvind Bratlien til VG. Han opplyser at han har vært i kontakt med ham.

Ifølge Kripos vet de hvor mannen nå befinner seg.

– Kripos er i dialog med det aktuelle landet han befinner seg i, for å få ham tilbake til Norge. Vi ønsker ikke å si hvilket land dette er, fordi vi mener det ikke vil gagne etterforskningen at dette blir kjent, sier politiadvokat Anja Perminow Straand i Kripos til VG tirsdag.