JUBEL: Matprisene i fjor har økt mer enn på 40 år. Men prisene i lavprisbutikkene har stått stille fra 1. februar, en tid der prisene pleier å øke.

Kiwi fortsetter prisfrys: − De kan ta livet av oss

Kiwi kan lene seg tilbake og nyte tidenes kundevekst. Det er godt nytt for deg.

Og mindre godt nytt for konkurrentene.

Lavpriskonkurrentene Rema, Kiwi og Coop Extra har alle valgt å droppe prisøkningen.

Den «kalde krigen» startet da Kiwi uventet droppet prishoppet som naturlig kommer fra leverandører, som Orkla, 1. februar. Da hadde ikke konkurrentene noe annet valgt enn å kaste seg rundt og følge etter. Alle skal være billigst.

Nå tør ingen tør å øke prisene før de andre.

– Det er egentlig umulig å bryte ut, da må de gjøre det uten at det merkes. Det kan bli mer krevende å følge med på bransjen fremover, sier matbransje-veteran Ivar Pettersen, nå rådgiver i Alo-analyse.

EKSPERT: Ivar Pettersen mener priskrigen nå viser at det faktisk er konkurranse i bransjen.

Men:

– Forbrukerne vinner på kort sikt. Jeg tipper dette vil fortsette et par-tre måneder, sier Ivar Pettersen.

– Butikkene må ikke øke prisene før neste prisøkning 1. juli?

– Kiwi vil ikke ha noen motivasjon til å kompensere for opparbeidet tap og de vil ikke hjelpe sine konkurrenter med det heller. Dette er en gevinst som forbrukerne kan glede seg over.

At lavprisbutikkene ikke satte opp prisene, viser nettopp den beinharde konkurransen i markedet, mener han.

Vil ikke øke sjampoen heller

Vinneren er Kiwi. De økte markedsandelene med 2,3 prosent i februar. Extra økte 0,3 og Rema gikk tilbake 0,3.

– Det viser at Kiwi lyktes kraftig i strategien. Den som betaler mest for det, er Meny. De er begge eid av NorgesGruppen NorgesGruppenDe eier blant annet Kiwi, Meny, Bunnpris og Joker, som er den største aktøren i matvarebransjen.

Nå fortsetter Kiwi krigen og fryser prisene på 100 nye varer frem til mai. Prisfrysing er en trend som også den franske matgiganten Carrefour har begitt seg ut på nylig.

GODE TIDER: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin melder om jubelvekst.

– Vi har låst prisene på 100 nye varer for å få enda flere og mer fornøyde kunder. Vi har hatt en kundevekst som gjør at vi kan gjøre det. Vi har ikke økt prisene på andre varer, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

– Så du kan garantere at dere for eksempel ikke har økt sjampoprisen med 4 kroner?

– Nei, vi har ikke økt noen priser for å kompensere, svarer Kiwi-sjefen.

Pettersen tror det er uaktuelt for konkurrent Coop å svare med også å fryse prisene: De vil heller holde seg stille i båten og ikke trigge enda mer priskrig.

– Vi blør enormt

PRISFRYS: Melk - og det meste annet - har ikke økt i pris som det pleier 1. februar.

Coop mener Kiwis finte og etterfølgende prisfrys brekker nakken på dem.

– Vi har fått historisk høye prisøkninger fra leverandøren. Vi blør enormt, og jobber knallhardt for å se hvordan vi kan effektivisere for å holde hodet over vann. Kiwi kan ta livet av oss, og de vet de godt.

Han sikter til at Norgesgruppen får lavere innkjøpspriser fra leverandører som Nortura, Orkla og Tine fordi de er så store. Dermed kan Kiwi håndtere å droppe prisøkning, mener han.

– Er det ikke bra for forbrukeren at prisene ikke går opp?

– Ikke på lenger sikt. Slik situasjonen er nå, taper konkurrentene millioner hver dag. Det er ikke en bærekraftig konkurransesituasjon. I verste fall kan man sitte igjen med kun én dagligvareaktør. Og hvordan tror du prisene blir da?

– At Kiwi ikke økte prisene, og har gode leverandøravtaler – er ikke det bare bra business?

– Det er bra for Johanson-familien, og vi anerkjenner at de har vært dyktige. Men ikke for kundene på sikt. Hvis én aktør har mye bedre innkjøpsbetingelser, er det nærmest umulig å konkurrere.

COOP: Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis er mindre fornøyd med Kiwis prisstunt.

– Et rop om hjelp

Coops kommentarer er et tydelig vink til regjeringen, mener bransjeekspert Pettersen. Han sier det er urealistisk at Norge vil sitte igjen med en eneste matkjede.

– Dette er et rop om hjelp. De har tidligere også anmodet at myndighetene skal gå inn i innkjøpsprisforskjellene. Det er en strategi det, å be om inngrep.

– Men det er noe reelt i det også, for Coop kjøpte ut Ica, og det har ført til mye gjeld i Coop. Så det er en risiko for at de er ganske sårbare her. Samtidig ville jeg ikke trodd at de får alvorlige problemer fordi leverandørene ønsker ikke at aktører skal forsvinne.

Rema, som eies av Reitan-gruppen, har større økonomiske muskler og derfor ikke like utsatt, forklarer Pettersen. Til VG sier via Pia Mellbye, Salgs- og Markedsdirektør, at de har bra fart om dagen:

–Vi ser at kundetrafikken er i god driv, og vi fortsetter å øke andeler, også i år.

– Skremselspropaganda

Kiwi vil ikke svare på når eller hvordan de øker prisene fremover. Men de slår knallhardt tilbake på Coop:

– Dette er skremselspropaganda fra Coop. Konkurransetilsynet uttalte tidligere i år at forskjellene i innkjøpspriser er langt mindre enn mange hevder. Alle dagligvareaktørene har god økonomi, så derespåstand om at konkurransen vil føre til færre aktører faller på sin egen urimelighet, sier kommunikasjonssjef Arvin.

– Vi kan ikke øke priser av hensyn til Coop. Det ville vært ulovlig prissamarbeid, til skade for kundene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger