Politiet har utplassert dronesensorer på oljeplattformer

Det har vært flere ubekreftede observasjoner av droner innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer på norsk sokkel. Nå har politiet utplassert sitt dronesensor-system for å identifisere eventuelle droner i området.

Sensorene brukes for å identifisere mulig droneaktivitet nær olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.

– Vi kommer ikke til å kommentere noe på hvor mange eller hvem det er som opererer utstyret som politiet har der ute nå, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

Hun sier de velger å gå ut med noe informasjon om sensorkapasiteten, fordi det kan virke som et forebyggende budskap.

– Men vi ønsker ikke si noe mer om dette, for av og til har vi motstandere som ikke vil oss vel. Derfor har vi ikke så veldig lyst til å gå langt inn i hva vi gjør og ikke gjør, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet til VG.

Ingen bekreftede observasjoner

På spørsmål fra VG om noen av droneobservasjonene så langt har blitt verifisert av politiet, så kan ikke politidirektøren bekrefte dette.

– Vi vet er at det er en økt aktivitet, men vi vet ikke hva som er reelt eller ikke. Er det en dobbeltrapportering? Det kan være samme drone som er observert av fire-fem personer. Inntil man har fått bekreftet eller avkreftet dette gjennom en etterforskning, så forholder vi oss til at dette er ubekreftet, sier Bjørnland.

Sentralisert etterforskning

Etterforskningsansvaret for dronehendelser ved plattformer på norsk sokkel er samlet hos Sør-Vest politidistrikt. De fikk ansvaret for dette av Riksadvokaten, rett før gassrørene Nord Stream 1 og 2 ble utsatt for sabotasje i Østersjøen i forrige uke.

– Det var viktig å samle disse observasjonene og vi så et behov for å se eventuelle sammenhenger. Dette er klassisk etterforskning, men i en annen kontekst enn vanlig. Det er et spesielt bakteppe, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Oljeselskapene tause

Det har blitt gjort minst seks ubekreftede observasjoner av uidentifiserte droner innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer på norsk sokkel, ifølge Stavanger Aftenblad.

To av disse ble observert den 17. september, henholdsvis i nærheten av Kristin-feltet og ved olje- og gassfeltet Gina Krog. En annen drone ble den 20. september observert under 50 meter fra Heidrun-plattformen, ifølge avisen.

Kristin-feltet og Heidrun-plattformen ligger i Norskehavet. Gina Krog ligger i Nordsjøen.

I forrige uke har det også vært en mulig droneobservasjon rundt Ringhorne-plattformen i Nordsjøen, men det er ikke bekreftet at dette var en drone.

Det har ikke blitt spesifisert hvilke type droner det er snakk om, eller hva som har vært formålene bak flygingene.

Eskil Eriksen, pressetalsmann i Equinor, har tidligere opplyst til VG at de med hensyn til sikkerhet ikke ønsker å offentliggjøre detaljer rundt tiltak eller hvilke installasjoner som har gjort observasjoner av uidentifiserte droner.

– Vi har gjort observasjoner av uidentifiserte droner ved enkelte av våre installasjoner. Dette er hendelser som vi tar på alvor, og vi rapporterer observasjonene til norske myndigheter, Petroleumstilsynet og politiet. Vi er i dialog med myndighetene, som følger opp observasjonene, skriver Eriksen.