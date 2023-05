PROFESSOR: Esben Esther Pirelli Benestad har utdannet ti kull med sexologer fra Universitet i Agder.

– Universitet trengte professorer

Da Esben Esther Pirelli Benestad (74) skulle bli professor, ble den kjente sexologen oppfordret til selv å foreslå kandidater til komiteen som vurderte hens kvalifikasjoner.

Kortversjonen Benestad og kona Elsa Almås ble Nordens første professorer i sexologi.

De ble oppfordret av Universitetet i Agder til å foreslå kandidater til komiteen som skulle vurdere professorsøknadene deres.

Et av komitémedlemmene hadde de sampublisert med, selv om interne retningslinjer ikke tillot det.

To av de tre eksterne medlemmene hadde Benestad kjent i mange år før de tiltrådte komiteen.

Universitetet kan i dag ikke fremvise habilitetserklæringer fra komitémedlemmene.

UiA vil nå se på eventuelle endringer i regler og praksis. Vis mer

VG skrev sist søndag at Benestad for 12 år siden fikk opprykk til den høyeste graden en akademiker kan oppnå ved et norsk universitet – på tross av begrenset bidrag til vitenskapelig forskning. Den profilerte sexologen har heller ikke doktorgrad.

Da Benestad og kona Elsa Almås ble Nordens første professorer i sexologi, ga det en ny tyngde til det toårige sexologistudiet på masternivå ved Universitetet i Agder (UiA).

Nå kan VG fortelle at Benestads nærmeste faglige leder ved universitetet hadde flere roller knyttet til professoropprykket.

Benestad ble i tillegg oppfordret til selv å delta i arbeidet med å finne tre eksterne medlemmer som utgjorde komiteen som anbefalte Universitetet i Agder (UiA) å gi hen professortittel.

Et av komitémedlemmene hadde felles faglig publisering med Benestad, selv om de interne retningslinjene ved universitetet fastslo at det ikke var tillatt.

To av de tre eksterne medlemmene hadde Benestad kjent i mange år før de tiltrådte komiteen.

– Vi snakket business

VG har kartlagt Benestads kjennskap til de eksterne, utenlandske professorene som ble valgt til å vurdere professorsøknaden i 2011:

USA: Professor Eli Coleman.

Eli Coleman (USA): På videointervju med VG fra Palm Springs i USA forteller Coleman at han har kjent Benestad siden 1991. Det vil si 20 år før Benestad ble professor. Begge har vært aktive i organisasjonene WAS WASWorld Association for Sexual Health og WPHAT WPHATWorld Professional Association for Transgender Health. På spørsmål om de var venner, svarer han at deres relasjon var kollegial.

– Vi traff hverandre på møter, men vi snakket business, sier Coleman.

Soley Bender (Island): På årskonferansen til Nordic Association for Clinical Sexology i 2008 i Reykjavik var både professor Soley og Benestad til stede som foredragsholdere. Likevel kjente de ikke hverandre, sier Benestad. I en e-post til VG skriver Soley at de ikke hadde interessekonflikter.

FINLAND: Forskningsprofessor Osmo Kontula.

Osmo Kontula (Finland): Allerede i 1999 ble Kontula invitert som hovedtaler til Benestads hjemby Grimstad på den årlige konferansen til NACS. Begge har vært sentrale i internasjonale organisasjoner for sexologi. De har deltatt på minst 18 internasjonale konferanser sammen, før Benestad ble professor, ifølge deres CV-er.

GLASGOW: Benestad, Almås og finske Kontula på møte med European Federation of Sexology (EFS) i Skottland. Bildet er tatt fire måneder før Kontula ble oppnevt som komitemedlem.

Ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt er det ikke i seg selv diskvalifiserende å delta på konferanser sammen eller å ha annen kontakt i faglige sammenhenger, så lenge det ikke utvikler seg til et mer personlig vennskap.

Benestad vil ikke beskrive komitémedlemmene som venner:

– Men jeg vil nok si at Eli Coleman ble det etter hvert, fordi vi har møttes så innmari mange ganger på kongresser, sier Benestad til VG.

Felles artikkel

Samtlige medlemmer av komiteen «har bekreftet at de ikke har felles faglig publisering med søkerne», opplyses i et oppnevningsbrev fra Universitet i Agder.

I CV-en til Benestad fremkommer annen informasjon:

Den finske professoren, Kontula, satt i en felles, nordisk arbeidsgruppe med Benestad og kona før de ble professorer. Arbeidet ble publisert i en artikkel i 2001 sammen med ni andre forfattere.

VG har kontaktet Kontula på telefon og e-post, men han ønsker ikke å svare på spørsmål.

VG har fremlagt dette for UiA. I en e-post via kommunikasjonsavdelingen, skriver dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen at de selv burde ha oppdaget fellesarbeidet.

– Det kunne med fordel vært omtalt i oppnevningsbrevet, skriver han.

Sampubliseringen ville uansett ikke fått konsekvenser, da det skjedde ti år før opprykkssøknaden og artikkelen hadde mange forfattere, mener universitetet i dag.

Mangler dokumentasjon

På generelt grunnlag sier jusprofessor Hans Petter Graver til VG at det vil være et habilitetsproblem hvis søker og komitémedlem har hatt et faglig samarbeid.

– Måten dette undersøkes på, er at komitémedlemmene må undertegne en erklæring om habilitet før de påtar seg et slikt oppdrag, sier Graver til VG.

I dag kan ikke universitet vise frem slik dokumentasjon.

To komitémedlemmer VG har snakket med, kan heller ikke finne dokumentasjon på at de har blitt spurt om habilitet.

Ingen av dem kan huske hvorvidt de har fått spørsmål om det på telefon.

Til VG skriver dekan Andersen at det er forståelig at komitémedlemmene ikke kan huske hver enkelt forespørsel om habilitet.

– Det betyr ikke, som VG antyder, at det ikke har skjedd.

GRIMSTAD: Benestad sammen kona, Elsa Almås, hjemme på kjøkkenet.

Hadde flere roller

– Universitetet trengte professorer, sier Benestad, som opplyser at det var deres nærmeste faglige leder ved universitetet som foreslo at hen og kona burde søke.

Tidligere instituttleder Tor-Ivar Karlsen fant medlemmene til komiteen og vurderte deres habilitet. I tillegg ledet han komiteen og skrev konklusjonen på vegne av den, viser intern korrespondanse.

I dag er det ulovlig å være leder for en slik komité hvis man kommer fra samme universitet som søker. Men også i forhold til UiA sine retningslinjer fra 2011 manglet Karlsen kompetanse.

Han var på tidspunktet ikke professor eller hadde doktorgrad, selv om alle komitémedlemmene skulle ha professorkompetanse.

INSTITUTTLEDER: Tor-Ivar Karlsen var leder for instituttet for psykososial helse i 2011.

– Var du kvalifisert for å lede komiteen som ga Benestad professoropprykk?

Via en e-post fra kommunikasjonsavdelingen ved UiA, skriver Karlsen:

– Det stemmer at jeg står oppført som leder av komiteen, men det innebar i praksis å koordinere møter, sørge for progresjon og føre vurderingene fra resten av komiteen i pennen, svarer Karlsen:

– Uten professorkompetanse kunne jeg ikke være en del av argumentasjonen for og imot, sier han.

Spilte inn egne forslag

Slik husker Benestad prosessen som gjorde hen til professor:

– Tor-Ivar spurte meg: «Har ikke du og Elsa gjort veldig mye?» «Jo, det har vi.» «Kan ikke dere lage en CV da?» Så leverte vi det vi ble bedt om og glemte det mer eller mindre, før Tor-Ivar ringte meg og spurte: «Kan jeg få snakke med professor Benestad?»

Karlsen spurte først Benestad og kona om å foreslå folk med nok kompetanse til komiteen, da det er snakk om et lite, internasjonalt fagmiljø.

– Vi spilte inn navn: «En som har høy standard er Eli Coleman, og hvis dere får ham, er dere veldig heldige».

Benestad foreslo også professor Osmo Kontula som medlem.

– Men jeg tror vi ramset opp flere gode folk i sexologien.

STYREMEDLEMMER: Elsa Almås satt i styret til European Federation of Sexology (EFS) med finske Osmo Kontula, da han ble oppnevnt i komiteen. TALLIN: EFS møte i Estland, hvor både Kontula og Almås var til stede. Bildet er tatt før Benstad og Almås fikk professoropprykk.

Det er ikke ulovlig for en søker å selv foreslå kandidater. På generelt grunnlag sier likevel jusprofessor Karl Harald Søvig at det er lite ønskelig.

– En bedømmelse skal fremstå som tillitvekkende, og søker bør ikke direkte kunne påvirke sammensetningen med å komme med forslag.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener det er svært uvanlig at en søker blir spurt om forslag, selv om det nok kan forekomme i helt spesielle tilfeller.

– Da er det ekstra viktig å undersøke kandidatens habilitet.

JUSPROFESSOR FRA BERGEN: Jan Fridthjof Bernt.

Vil endre rutinene

Karlsen skriver at det er vanlig å innhente tips fra fagmiljøet, for å finne kandidater med relevant kompetanse.

– Dette kan selvsagt være utfordrende i forhold til krav til uavhengighet. Det er derfor verdt å merke seg at forslagene alltid blir gjennomgått av administrasjonen og av dekan, skriver Karlsen. Men skjedde dette?

DEKAN: Stephen Seiler var dekan for fakultet Helse- og idrettsvitenskap i 2011, og instituttleder Karlsens nærmeste overordnede.

VG intervjuet daværende dekan ved universitet, Stephen Seiler, forrige uke. Da fortalte Seiler at han ikke var involvert i prosessen med å finne kandidater eller å vurdere deres habilitet, da det ikke var hans fagområde.

– Jeg får beskjed fra instituttlederne om at de er habile, og da stoler jeg på den vurderingen og undertegner, sa Seiler og fortsatte:

– Det kan være instituttleder eller jeg har oversett noe. Hvis det har skjedd, tar jeg det på min kappe.

DAGENS DEKAN: Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Etter å ha blitt forelagt VGs spørsmål og funn, skriver Andersen i en e-post at universitet nå vil se på de interne retningslinjene, for å gjøre dem mer i tråd med den etablerte praksisen.

– Mener du i dag at Benestads professoropprykk foregikk i henhold til loven og retningslinjer for professoropprykk?

– Gjennomgangen hos oss nå viser at professoropprykket har foregått i henhold til lovens forskrift, men ikke UiAs egne retningslinjer. Disse har frem til nå ikke godt nok tatt høyde for det som er praksis, særlig for de mindre fagområdene, skriver Andersen.

– Bruddet på retningslinjene er universitetets ansvar, og derfor er det leit å se at enkelte i sine ytringer på sosiale medier bruker dette for å så tvil om Pirelli Benestads kompetanse. Det er det ingen grunn til.

