Nektet å stoppe for politiet – krasjet i rundkjøring

To personer er alvorlig skadet etter ulykken, som skjedde på E6 ved Kløfta i Ullensaker kommune natt til søndag.

En bil med seks personer kolliderte midt i en rundkjøring på E6 ved Kløfta i Ullensaker kommune natt til søndag.

To personer er alvorlig skadet etter ulykken, mens fire har lettere skader, opplyser politiet.







Ulykken skjedde etter at bilføreren nektet å stoppe for politiet.

– Bilen befant seg inne på en bensinstasjon på vestsiden av E6 da en patruljebil, som også befant seg på stasjonen, reagerte på at det var veldig mange personer i bilen. Da bilen kjørte ut av stasjonen, valgte patruljebilen å sette på blålys for å foreta en kontroll, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Istedenfor å stoppe for politiet, valgte sjåføren å akselerere kraftig og kjørte over rundkjøringen i et kryss mellom Kongsvingervegen og E6.

– Bilen kjørte rett over en rundkjøring på østsiden der det er en blanding av stein og betong på midten, og kolliderte med den, sier Marstad.

Politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand, og har tatt midlertidig beslag i førerkortet til sjåføren.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post